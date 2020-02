E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos lançamentos dos novos smartphones Samsung Galaxy S20 e Xiaomi Mi 10 Pro, de rumores do OnePlus 8, do cancelamento do Mobile World Congress 2020, de alguns desenvolvimentos na ciência e muito mais.

Com a data de lançamento dos novos equipamentos da OnePlus a aproximar-se, começam agora a aumentar os leaks sobre estes novos dispositivos.

Recentemente surgiram novas informações do OnePlus 8 Pro. Serão estas as suas características e aspeto?

A Huawei tem feito um esforço notável para colocar o seu Mate 30 Pro no mercado. Depois de todos os problemas que os EUA criaram, a marca resolveu assumir este smartphone e a ausência dos serviços de Google.

Assim, tratou de o colocar no mercado, abrindo as portas à sua loja de apps. Portugal já o tinha à venda em regime de exclusividade e agora prepara-se para o receber de forma total. O Mate30 Pro da Huawei está mesmo a chegar às lojas portuguesas.

Os asteroides são de todas as formas e tamanhos e têm traços únicos que os identificam e classificam. Assim, os astrónomos do MIT interessaram-se por um asteroide que tem tantas crateras que recebeu o nome de “asteroide bola de golfe”.

O curioso corpo celeste é o terceiro maior objeto da cintura de asteroides, com cerca de 400 quilómetros de diâmetro.

O mercado dos smartphones tem ofertas para todos os gostos e todas as carteiras. Claro que muitos não merecem a atenção dos utilizadores, mas alguns destacam-se por tudo o que trazem de forma nativa e até natural.

A linha Galaxy S da Samsung segue essa posição e é uma das que maior sucesso tem. O Galaxy S20 foi agora apresentado e volta a assumir uma posição de destaque. O Pplware foi conhecer o novo Galaxy S20 e tem todas as novidades para apresentar em primeira mão.

Zombie Army 4: Dead War é o mais recente jogo da Rebellion Developments, empresa mais conhecida por o desenvolvimento da série Sniper Elite, um jogo na terceira pessoa que nos colocava na pele de Karl Fairburne, um franco-atirador americano, em vários cenários da segunda guerra mundial. Em Zombie Army 4: Dead War, também somos colocados em cenários da segunda guerra mundial, mas com um “ligeiro” twist.

Fiquem com a nossa opinião deste quarto spinoff da famosa série Sniper Elite.

Hoje foi dia de novidades da gigante Samsung! Depois da apresentação da linha Galaxy S (S20, do S20 Plus e do novo S20 Ultra), a empresa sul-coreana revelou, hoje, o seu novo dispositivo móvel Galaxy Z Flip, que marca uma nova geração nos smartphones dobráveis.

O Samsung Galaxy Z Flip é o primeiro smartphone com um ecrã de vidro dobrável do mercado. Combina uma interface de utilização única e oferece uma experiência móvel completamente nova aos utilizadores.

[Notícia atualizada às 202-02-12 19:30]

Uma nova declaração da GSMA veio confirmar que afinal o MWC foi cancelado e não vai acontecer em Barcelona este ano.

Tendo em conta o número de empresas que já desistiram, a maior feira de tecnologia direcionada para o segmento móvel estava em risco de não abrir portas. No entanto, a organização da feira veio informar que o evento vai mesmo realizar-se.

A decisão foi tomada durante uma reunião extraordinária da GSMA (entidade responsável pela organização).

A empresa chinesa Xiaomi apresentou esta manhã os seus mais recentes trunfos para o mercado dos smartphones. Assim, com grande pujança, foram apresentados ao mundo o Mi 10 e Mi 10 Pro.

Apresentados esta manhã na China, estes são dois equipamentos apontados por muitos a candidatos a smartphone do ano.

A edição de 2020 do Australian Open já chegou ao seu final na vida real, mas cabe agora a jogadores de todo o Mundo tentar reescrever a história a seu gosto. Isto pois já saiu para o mercado AO Tennis 2, o jogo oficial da competição.

O Pplware já teve a oportunidade de treinar nos courts australianos e deixamos-vos as nossas impressões.

A Google descuidou-se e, acidentalmente, revelou o Android 11 na Internet, na versão Developer Preview.

Quem não conhece o ‘ditado’ que o que está na Internet, fica na Internet? Pois realmente é muito difícil que algo partilhado na rede, consiga sair completamente.

O mundo procura de forma mais acelerada uma alternativa limpa para servir de transporte. Assim, a indústria automóvel tem desenvolvido várias tecnologias quer para diminuir as emissões poluentes, quer para as retirar totalmente das estradas. Os carros movidos a energia elétrica estão a avançar a bom ritmo. Já os movidos a célula de combustível a hidrogénio estão a espreitar a oportunidade. Contudo, com térmicos que usam combustíveis fósseis não parecem desistir.

Um grupo de investigadores criou um sistema que usa o hidrogénio para reduzir as emissões de NOx dos veículos.

A NASA está a preparar todos os pormenores para melhorar as comunicações entre Marte e a Terra. Desde que a agência espacial americana lançou o satélite Explorer 1 em 1958, as comunicações têm sido confiadas sobretudo às ondas de rádio. Estas viajam milhões – ou mesmo milhares de milhões – de quilómetros através do espaço. Contudo, à medida que a NASA se orienta para novos destinos em missões tripuladas, esta prepara um novo sistema de comunicações.

Um dos passos que está a ser dado é a inclusão da nova antena parabólica à Deep Space Network (DSN). Esta será equipada com espelhos e um recetor especial para permitir a transmissão e receção de lasers da sonda no espaço profundo.

A pensar no futuro e na evolução normal das coisas, a Xiaomi anunciou que está a construir uma fábrica completamente autónoma.

O projeto tem em vista aquilo que será a próxima geração de fábricas, onde não haverá humanos a trabalhar.

A pensar já no próximo lançamento, em outubro, a Google está já a desenvolver a sua nova linha de smartphones.

Segundo os últimos rumores, já é conhecido o painel traseiro e em especial, o sistema triplo de câmaras.