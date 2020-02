Os 7 acessórios que a Xiaomi apresentou com o Mi 10

Após dar a conhecer a nova série Mi 10, a Xiaomi apresentou também alguns complementos a estes smartphones.

Conheça os sete novos produtos apresentados, onde se inclui acessórios, gadgets e dispositivos pensados para o lar.

Durante o dia de ontem, a Xiaomi apresentou as novidades dos seus novos flagships. Se estes já trouxeram muitas novidades, como o sistema de 4 câmaras liderado pelo sensor de 108 MP e o carregamento por 50W, trouxeram também consigo alguns acessórios para complementar a experiência. Vamos conhecê-los.

Ventilador de Refrigeração do ar

Este acessório é nada mais do que uma ventoinha compatível com os smartphones da nova série. Pensado para impedir que o dispositivo sobreaqueça, é o parceiro ideial nas sessões de jogos mais extremas. Este ventilador possui uma bateria independente, além de uma porta USB Tipo C e custará cerca de 17 Euros.

Xiaomi Mi 10 Gamepad

Para aumenta a experiência gaming, a Xiaomi apresentou um novo Gamepad compatível com os novos smartphones da série Mi 10. Este dispositivo deverá ter um custo de 30 Euros.

Coluna com carregador sem fios

No evento de ontem, a Xiaomi apresentou também uma nova coluna Bluetooth. No entanto, este não deverá ser apenas um gadget de som uma vez que tem integrado um carregador sem fio Qi, que permite recarregar a bateria do smartphone quando este é colocado na sua base. O carregador oferece uma potência de 30W e a coluna possui NFC e Bluetooth 5.0. Este novo acessório custará cerca de 33€.

Carregador de 30W sem fios para Mi 10

Para acompanhar o lançamento do Mi 10, a Xiaomi apresentou uma nova versão da sua base de carregamento vertical sem fios, adicionando agora a possibilidade de carga a 30W. Como na edição original, este acessório traz um pequeno ventilador interno. Este carregador terá um custo de 26€.

Router Wi-fi AloT AX3600

Apesar do ar futurista, o router Wi-fi AloT AX3600 traz sete antenas, processador Qualcomm IPQ8071A, 512 GB de RAM. Além disso, traz suporte para Wi-Fi 6, tornando-se no primeiro router da Xiaomi com suporte para o novo padrão.

O preço deverá ser de 80€, contudo não deverá sair para venda na China num médio prazo.

Carregador universal “GaN” de 65W

Este carregador universal com uma potência de 65W e com um valor de aproximadamente 19€, trás consigo uma grande novidade. Este é um carregador de nitrato de gálio, um material mais eficiente que o silício e que permite que a corrente se mova de uma forma mais rápida, além de poder suportar pressões mais altas.

Através do uso desta nova tecnologia, permitiu à Xiaomi criar um carregador de alta velocidade compatível com dispositivos com smartphones ou computadores, ocupando um espaço mínimo.

Flip Case para Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Para acompanhar o Mi 10 e Mi 10 Pro, a Xiaomi criou uma capa oficial para estes equipamentos. Com uma pequena “janela”, permite observar as informações relevantes no ecrã do smartphone, mesmo quando o mesmo está fechado. Esta capa terá um preço de apenas 9€ estará disponível em várias cores.

Estes são 7 acessórios que acompanham então estes novos flagships e que procuram oferecer aos utilizadores complementos para melhorar a experiência de utilização dos equipamentos. Os preços apresentados são convertidos de Yuans para Euros.