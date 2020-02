Para além de um bom smartphone, os utilizadores da OnePlus querem atualizações frequentes do seu sistema operativo. A marca tem conseguido garantir isso no OxygenOS e as novidades são frequentes.

A cada nova atualização surgem melhorias substanciais e a resolução de problemas. É isso que a marca volta agora a trazer para os OnePlus 7, 7T e 7Pro. A versão 10.0.4 do OxygenOS está a chegar e traz novidades.

Novidades para os OnePlus de topo

A OnePlus tem conseguido cativar e manter os seus utilizadores graças a equipamentos muito equilibrados, em várias vertentes. Com lançamentos periódicos, mostra sempre smartphones que trazem o que de mais moderno existe, sempre a um preço justo e adaptado à oferta.

O OnePlus 7, o 7T e o 7 Pro têm agora uma novidade a chegar. A marca chinesa lançou a versão 10.0.4 do seu OxygenOS, uma atualização para estes equipamentos. Esta versão traz muitas melhorias e correções de problemas para estes smartphones.

O novo OxygenOS está repleto de novidades

A mais importante novidade desta versão veio diretamente da Google e do seu Android. Isto significa que com a atualização do OxygenOS os utilizadores da OnePlus recebem também o mais recente conjunto de novidades do Android. A atualização de segurança de janeiro do Android está assim disponível.

Para somar a esta novidade, a empresa resolveu também tratar de alguns problemas. Temos assim uma melhor gestão de memória RAM e melhorias gerais de estabilidade. Há ainda a correções de um conjunto alargado de bugs e falhas, que afetavam este sistema.

Uma atualização com muito do Android

Por fim, e como novidade, a OnePlus adicionou uma nova funcionalidade ao OxygenOS. Este passa a ter a capacidade de ter lembretes para os alertas de privacidade. Assim, podem ser colocados em pausa e retomados mais tarde, quando o utilizador lhes puder dar atenção.

A disponibilização desta versão foi já iniciada nestes equipamentos, mas será feita de forma faseada. A OnePlus espera ter todos os equipamentos atualizados posteriormente, dentro de algumas semanas, controlando se existirem problemas com o novo OxygenOS.