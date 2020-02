A autonomia é um dos pontos mais fortes em qualquer carro elétrico da Tesla. A marca tem procurado aumentar ainda mais a distância que os condutores conseguem cobrir com uma única carga, com o sucesso que se conhece.

Este voltou a ser um ponto importante, agora que a Tesla voltou a revelar valores. O Model S recebeu mais uma atualização e consegue agora cobrir 630 km com uma única carga das baterias.

Ainda mais autonomia no Model S

Há algum tempo que a Tesla tem anunciado que estava a melhorar os seus carros e a sua autonomia. A melhoria no campo das baterias tem conseguido que a marca faça crescer a distância percorrida por cada um dos modelos de carro elétrico da marca.

Uma novidade apresentada no próprio site da marca revela isso mesmo. O Model S foi atualizado e consegue já percorrer mais de 630 quilómetros com uma única carga de bateria. Este ganho foi conseguido também com mudanças noutros elementos usados nestes carros.

A Tesla tem preparadas alterações nas baterias

Curiosamente esta melhoria de autonomia não se vai limitar aos carros que a marca vender deste momento em diante. Todos os carros que foram vendidos recentemente vão receber também esta alteração, com uma simples atualização de software que irá ser lançada.

A Tesla e o seu homem forte revelaram ainda que estas novidades vão ser alargadas a outros modelos. O primeiro a receber também já a melhoria é o Model X. Este carro elétrico da Tesla vai ter a mesma autonomia que o Model S, em princípio também com alterações nas baterias.

Um carro elétrico único em várias áreas

É também natural que os restantes modelos da marca atinjam ou até superem esta marca. O Model 3 terá já a tecnologia presente para melhorar a autonomia e no Model Y será algo nativo.

O tema da autonomia tem sido recorrente na Tesla. A marca tem feito um esforço para conseguir aumentar ainda mais as excelentes prestações nesta área, uma das que mais agrada aos condutores e a todos os que guiam os diferentes modelos deste carro elétrico.