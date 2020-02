O Windows 10 tem-se mostrado um sistema operativo muito capaz e até um dos melhores dos que a Microsoft já lançou. Embora tenha problemas próprios, a marca tem conseguido ultrapassá-los rapidamente e assim melhorar o seu sistema.

Para além desta modularidade, o Windows 10 é também aberto a alterações que a melhoram e tornam mais simples a sua utilização. Vamos saber como adicionar as opções “Mover para” e “Copiar para” ao menu de contexto do Windows 10.

É, na maioria dos casos, simples adicionar novidades ao Windows 10. A Microsoft já as tem presentes, bastando ao utilizador ativá-las e torná-las assim prontas a usar. O menu de contexto é sobretudo um dos locais preferidos para estas alterações, como vamos ver.

Adicionar “Mover para” ao menu de contexto

A primeira opção que podem adicionar ao menu de contexto é a “Mover para”. Precisam de abrir o editor de registo do Windows e aceder à chave HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers. Aí devem criar uma nova, com o nome “Mover para”.

Vai ser criada uma chave de Predefinição, que devem editar (duplo clique) e colar o valor {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}. Este último passo termina este processo.

Adicionar “Copiar para” ao menu de contexto

A segunda opção permite ativar no menu de contexto a opção “Copiar para”. O processo é similar ao anterior, bastando navegar igualmente para a chave HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers e adicionar uma nova chave com o nome “Copiar para”.

Neste caso, o valor a atribuir à Predefinição é {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}. Mais uma vez este processo termina com este passo. Não precisam de posteriormente reiniciar o Windows 10.

Usar estas melhorias no Windows 10

Agora que a ativação destas novas opções foram feitas, é hora de as começar a usar. Vão permitir copiar ou mover qualquer ficheiro ou pasta diretamente do menu de contexto, sem ter de abrir qualquer pasta ou janela do explorador de ficheiros.

Cliquem nesse ficheiro ou pasta e carreguem no botão direito do rato. As duas novas entradas vão estar presentes para serem usadas. Escolham a que querem usar e avancem com o processo.

Uma nova janela será aberta, devendo agora ter de escolher qual o destino desse ficheiro ou pasta. Podem, se necessitarem, criar uma nova pasta de destino diretamente nessa janela que está aberta.

No final, devem simplesmente carregar no botão Mover ou Copiar. Os ficheiros ou pastas escolhidas vão então ser copiados ou movidos para o local de destino escolhido.

Esta é apenas uma de muitas opções que podem trazer para o menu de contexto do Windows 10. Tudo passa a estar disponível num simples menu, acessível rápida e facilmente.