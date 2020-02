Carros da Tesla estão muito próximos de ganhar ainda mais autonomia

Algo porque os Tesla são conhecidos é pela sua autonomia. Elon Musk e a as suas equipas têm feito um trabalho único nesta área, sendo atualmente um dos fabricantes que mais autonomia garante nos carros elétricos.

Claro que os clientes querem mais destes carro e a Tesla tem conseguido estar à altura. Agora, sabe-se que em breve a marca vai aumentar ainda mais a autonomia dos seus carros, em especial do Model S e do Model X.

Ainda sem qualquer certeza quanto a datas, tem-se especulado que a Tesla poderá estar a preparar a chegada de melhorias a dois dos seus modelos. Estes rumores têm sido alimentados e agora Elon Musk trouxe mais novidades. Confrontado sobre quando está prevista a chegada de baterias com células no formato 2170, a resposta foi interessante.

Bem, na verdade, a química do núcleo dentro da célula 18650 melhorou muitas vezes ao longo dos anos. Portanto, é realmente apenas um fator de forma, em oposição a uma tecnologia principal. Então, sim, acho que estamos muito felizes com o conteúdo energético da célula e as melhorias na eficiência do veículo