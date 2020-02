A separação da Poco da sua marca mãe, a Xiaomi, é uma realidade. Para dar forma a essa emancipação, a recém-chegada fabricante de smartphones prepara para breve uma novidade.

O Poco X2 chegará em breve, esperando-se que traga muitas novidades. Os primeiros testes de benchmark surgiram agora e mostram mais do que a marca quereria mostrar. Já se conhecem mais especificações e são muito interessantes.

Novidades do primeiro smartphone da Poco

Será já na próxima semana que a Poco irá mostrar o seu novo smartphone. Depois do sucesso do F1, a nova marca quer repetir o sucesso e tem tudo preparado para isso. A informação existente ainda não é muita, tendo apenas surgido alguns rumores e algumas imagens.

Uma nova informação, surgida de forma pública no GeekBench, trouxe mais algumas informações adicionais muito importantes. Para além dos primeiros resultados dos testes que foram realizados, ficou aparentemente provado que vão existir duas variantes do Poco X2.

Benchmark dão a conhecer o Poco X2

Os resultados que surgiram, em dois modelos diferentes, mostram que vão haver diferenças na RAM em cada uma das variantes. Assim, e do que pode ser visto, o Poco X2 vai chegar ao mercado com dois modelos. Um modelo apresentará 6GB de RAM e outro contará com 8GB de RAM.

Para além desta informação importante, há ainda que contar com os resultados dos testes. Assim, temos 547 e 1757 pontos na versão de 6GB e 549 e 1771 pontos na versão de 8GB de RAM. Estes valores estão provavelmente empolados nos testes de multi-núcleo.

Conhece-se mais que a RAM deste equipamento

Curiosamente o processador que está em uso nestes testes não é identificado. Pela velocidade apresentada, deverá ser o Qualcomm Snapdragon 730G, como foi já antes revelado. Nesse caso, parece confirma-se que o novo Poco X2 será baseado no Redmi 30 4G.

Resta aguardar pela próxima semana, quando a Poco revelar o X2 e tudo o que tem estado a preparar. A nova marca quer repetir o que já conseguiu antes com o F1 e que trouxe a notoriedade que se conhece.