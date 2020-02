O novo browser da Microsoft em mostrado que a gigante do software soube aproveitar ao máximo o que o Chromium tem para oferecer. Para além do que a sua base oferece de raiz, existem já novidades próprias e únicas para quem o escolheu.

Se o consumo de recursos parece ser mais reduzido, há também outras áreas onde está a tornar-se melhor. Uma delas, de extrema importância, prepara-se para surgir em breve. O Edge da Microsoft prepara-se para ficar ainda mais seguro que o Google Chrome.

Uma grande novidade da Microsoft para o Edge

A Google sempre deu ao seu browser uma camada de segurança acima da média. Com o Safe Browsing, a gigante das pesquisas garante que os utilizadores estão protegidos contra sites maliciosos e até contra downloads que podem afetar a segurança.

Claro que a Microsoft resolveu elevar estes padrões no Edge e por isso terá em breve uma novidade no campo da segurança. Atualmente já tem o Defender SmartScreen, que é similar à proposta da Google, mas vai adicionar uma capacidade focada no software que se obtém da Internet.

Um browser ainda mais seguro

O Edge vai passar a bloquear aplicações potencialmente indesejáveis, garantindo ainda mais segurança. Neste nível vão ser consideradas aplicações que não são marcadas como malware, mas que os utilizadores ainda assim não querem ter presentes.

Aqui estão incluídos os mineradores de criptomeodas que se escondem dentro de apps inócuas e que parecem legítimas. Estão também incluídas barras de browsers ou aplicações que podem inundar os utilizadores com anúncios ou notificações.

Chromium da Google só tem a ganhar com a novidade

Por agora a novidade está apenas disponível na versão Dev do Edge, para ser avaliada e testada por quem escolheu esta versão. Mais tarde, provavelmente já em fevereiro, irá integrar a versão final do browser da Microsoft.

Este é um exemplo perfeito do que se espera agora da Microsoft e do seu browser. Que surjam novidades únicas e desenvolvidas especificamente para o Edge, melhorando ainda mais o que oferece. Estas podem depois ser integradas dentro do código fonte do próprio Chromium.