O software dos Tesla tem um lugar de destaque único nestes carros. É através deste que a marca americana controla as funcionalidades dos seus carros, indo do sistema de entretenimento até à autonomia que estes conseguem ter.

Sendo assim tão importante, é essencial que se mantenha atualizado e sempre funcional nos carros. A marca começou agora a alertar todos os que se recusam fazer essas atualizações que vão em breve perder elementos essenciais dos seus carros.

Um ultimato que a Tesla lançou

Uma das mais interessantes funcionalidades dos Tesla é a forma como centra tudo no seu software. É com este que a marca traz novidades e melhora funcionalidades sem obrigar a uma visita a qualquer oficina. Basta uma atualização via OTA e principalmente tudo muda.

Claro que muitos utilizadores recusam essas atualizações, por trazerem alterações menos positivas aos seus carros. São conhecidos casos em que a autonomia simplesmente decresceu com uma atualização. A justificação era a proteção das baterias, mas ninguém queria.

Todos os carros devem fazer a atualização

Pois agora a Tesla quer terminar estas recusas e passar a controlar ainda mais o software dos seus carros. Isto começou a ser visto agora nos carros da marca, com uma notificação a quem tem o software desatualizado. É hora de fazer as atualizações e com urgência.

Nesta mensagem a Tesla é clara. Obriga que até ao dia 1 de maio de 2020 os seus carros sejam atualizados. A versão mínima presente terá de ser, nesse dia, a 2019.40.2.3. Caso não seja feita, os utilizadores perdem acesso às próximas atualizações, ao acesso à app de controlo e outros serviços associados, de voz e streaming.

O software obrigatório para os utilizadores

Há já, naturalmente, quem esteja a tratar de contornar este problema e a criar novas versões do software. O jailbreak existe nos Tesla e permite que possa ser dado acesso a outras funcionalidades. É claro que a marca não gosta desta posição e tenta combater essas práticas.

A Tesla está a alegar razões de segurança para esta mudança, mas a verdade é que assim consegue forçar os utilizadores a manter os seus carros atualizados. É uma posição importante, porque estes não são simples computadores, mas estão nas estradas e podem trazer problemas numa simples falha de software.