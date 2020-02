Há um novo Telegram que quer aproximar ainda mais os utilizadores

Com cada vez mais funcionalidades, o Telegram tem estado a conquistar utilizadores em todas as áreas. Ombreia de forma igual com qualquer outro serviço de mensagens, tendo as suas caraterísticas únicas e que agradam a todos.

A cada nova versão que é lançada, este serviço melhora o que oferece e traz novidades importantes. Agora, com mais uma atualização, este cenário volta a repetir-se. O Telegram tem novidades e quer aproximar ainda mais os seus utilizadores.

Foi com um foco no dia dos namorados que o Telegram apresentou a sua nova versão. Esta foca-se sobretudo em duas áreas e mostra que é ainda possível melhorar a interface e as apps deste serviço. São pormenores que surgem e que fazem toda a diferença no momento de usar.

Páginas de Perfil do Telegram estão mudadas

A primeira novidade está nas novas páginas de perfil. Estas foram redesenhadas e são agora certamente um dos mais interessantes elementos desta app. Ali estão concentrados agora os vídeos, imagens ou links que partilhou com os seus contactos. Podem também navegar nas imagens de outros contactos.

Isto traz igualmente outra novidade importante. Falamos do novo navegador de conteúdos. Este está mais simples de usar e não precisa de qualquer swipe ou outro gesto. Basta carregar 2 vezes em qualquer um dos lados para seguir para a imagem seguinte ou anterior.

People Nearby 2.0 e os utilizadores mais próximos

Lançado há alguns meses, o People Nearby tenta colocar frente a frente os utilizadores do Telegram. A nova versão quer ir mais longe e apoia os utilizadores que têm a coragem de se encontrar. Permite a troca de mensagens e ajudar a encontrar outros utilizadores. Terá de ser ativado manualmente posteriormente.

Para além destas novidades, há também outras que melhoram sobretudo a utilização do Telegram. Permitem aos utilizadores exprimirem as suas emoções de forma ainda mais detalhada. Falamos dos novos Emojis animados, que vão estar disponíveis nas conversas.

Estas novidades estão já disponíveis na nova atualização. Procurem na loja de aplicações pela nova versão para poderem testar todas estas novidades. Mais uma vez o Telegram mostra que pode ser uma alternativa a qualquer outro serviço de mensagens.