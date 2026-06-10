UE aperta regras: conteúdos gerados por IA terão de ser identificados

A União Europeia deu mais um passo na regulamentação da Inteligência Artificial (IA). A partir dos próximos meses, os conteúdos criados ou significativamente alterados por sistemas de IA terão de ser claramente identificados.

Com a rápida evolução das ferramentas de IA generativa, tornou-se cada vez mais difícil distinguir conteúdos produzidos por humanos daqueles criados por algoritmos. Imagens hiper-realistas, vídeos manipulados, vozes sintéticas e textos gerados automaticamente passaram a fazer parte do quotidiano digital.

Para responder a este desafio, a União Europeia está a implementar novas obrigações previstas no AI Act, exigindo que conteúdos gerados por inteligência artificial sejam devidamente rotulados. O objetivo é garantir que os cidadãos saibam quando estão perante material criado ou alterado por sistemas de IA.

IA: Deepfakes são dos maiores perigos

Uma das principais preocupações das autoridades europeias são os chamados "deepfakes" - vídeos, imagens ou gravações áudio manipulados digitalmente para simular acontecimentos ou declarações que nunca ocorreram.

Segundo as novas regras, conteúdos deste tipo terão de incluir avisos claros e visíveis que informem os utilizadores da sua natureza artificial. A obrigação aplica-se tanto a plataformas digitais como a entidades que utilizem estas tecnologias para fins comerciais, informativos ou de entretenimento.

O AI Act é considerado o primeiro quadro legal abrangente do mundo dedicado à Inteligência Artificial. A legislação classifica os sistemas de IA de acordo com o seu nível de risco e estabelece diferentes obrigações para fabricantes, fornecedores e utilizadores.