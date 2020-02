O Facebook tem-se dedicado muito às suas apps móveis, em especial às do Android. Estas trazem para os smartphones todas as funcionalidades que temos nos browsers, com a vantagem de estarem principalmente sempre disponíveis em qualquer momento.

Para melhorar e maximizar a experiência de utilização, o Facebook criou a versão Lite da sua app. Agora, esta app antecipou-se a todas as outras e tem já disponível o dark mode de forma global.

Facebook Lite tem uma novidade para os utilizadores

O propósito do Facebook Lite é um apenas. Dar aos utilizadores desta rede social uma melhor experiência nos smartphones com menos recursos ou igualmente em redes de dados com menor qualidade. Além disso, tem sido principalmente a escolha de muitos utilizadores dada a sua excelente prestação.

Esta app parece ter sido agora a escolhida pelo Facebook para iniciar um processo que muitos esperam. Seguindo o que aconteceu anteriormente com todas as restantes apps, esta recebeu o dark mode, estando agora a par com o WhatsApp, que já antes tinha recebido esta novidade, na versão beta, ou o Messenger.

Dark Mode chegou de forma global a esta app

O Facebook Lite já tinha iniciado testes com este modo, tendo lançado a funcionalidade de forma tímida e sem estar sempre presente. Estes avanços e recuos terminaram agora, com o dark mode a estar a ser lançado igualmente para todos os utilizadores.

Esta deverá ser uma nova opção que vão encontrar na área de definições. Perto do final, vai passar a estar presente o botão para ativar o dark mode. Este aparentemente não terá qualquer configuração para ser usada. Apenas permite sobretudo ligar ou desligar este novo modo.

Cada vez mais aplicações Android estão preparadas

Tal como todas as apps da Google, o dark mode está implementado usando o cinzento escuro e não o preto. É uma opção global que trata de colocar nesta cor todos os elementos da interface, indo desde o feed de novidades até às definições da app.

Apesar de estar presente, o dark mode é ainda uma opção que está dependente do Facebook para ser ativado no Lite. Caso usem esta app devem igualmente verificar se a maior rede social da Internet já vos disponibiliza esta nova opção.