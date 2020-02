Zombie Army 4: Dead War é o mais recente jogo da Rebellion Developments, empresa mais conhecida por o desenvolvimento da série Sniper Elite, um jogo na terceira pessoa que nos colocava na pele de Karl Fairburne, um franco-atirador americano, em vários cenários da segunda guerra mundial. Em Zombie Army 4: Dead War, também somos colocados em cenários da segunda guerra mundial, mas com um “ligeiro” twist.

Fiquem com a nossa opinião deste quarto spinoff da famosa série Sniper Elite.

O próprio nome do jogo já indica o que se pode esperar do jogo, que é nada mais nada menos que combater hordas de zombies nazis, num cenário pós-apocalíptico logo após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Acreditem quando vos digo que não é pela história que vão querer meter as mãos em Zombie Army 4. Num prefácio, em forma de uma rápida cinemática, é contado que o tirânico ditador nazi Adolf Hitler, foi o responsável por despertar os mortos, numa tentativa desesperada de tentar ganhar a Segunda Guerra Mundial.

Apesar de Adolf Hitler ter sido derrotado na que ficaria a ser batizada de “A Guerra dos Mortos”, as hordas de zombies continuaram bem “vivas” e a destruir o que quer que se atravessasse à sua frente.

E é aqui que começa a história de Zombie Army 4, onde vamos integrar um esquadrão de combate para eliminar os restantes zombies que continuam a deambular pela terra. Não fiquem à espera de encontrar algo profundo na narrativa, diálogos emotivos, ou grandes reviravoltas pois claramente que não foi essa a intenção da Rebellion Developments. O verdadeiro intuito foi criar um jogo divertido, com bom aspeto e onde o principal objetivo é destruir zombies de várias maneiras e feitios.

Como dito mais acima vamos fazer parte de um esquadrão, onde podemos assumir o papel de quatro destemidos heróis, e entre os quais está o protagonista da série Sniper Elite, Karl Fairburne. Cada um é controlado de forma semelhante, mas com variantes em algumas mecânicas do jogo.

Shola, a engenheira, é exímia no dano com armadilhas, Jun é o personagem mais móvel e que gasta menos energia a correr, Boris é o especialista em danos físicos e por fim, Karl Fairburne, que como franco-atirador que é, gasta menos energia enquanto usa o movimento clássico de Sniper Elite, o de cortar a respiração enquanto usa a espingarda de longo alcance.

Sim, parece estranho que num jogo onde o objetivo principal é matar zombies e onde os confrontos são de curto alcance e mais frenéticos, que a mecânica de quase parar o tempo seja tão satisfatória como o era em Sniper Elite. É uma fórmula que funciona tão bem num jogo mais orientado para a furtividade como o é para este que é muito mais virado para a ação. É sempre um prazer ver uma bala a voar em direção ao crânio de um zombie e este estilhaçar em mil bocados.

Claro que não nos podemos conter apenas com espingardas. Temos à nossa disponibilidade um arsenal completo com armas clássicas da Segunda Guerra Mundial, como a M1 Garand ou a Thompson, que podem ser artilhadas com modificações mais propícias para a eliminação de zombies, como munição explosiva ou elétrica.

Para além destas modificações, também é possível equipar habilidades que vamos desbloqueando conforme vamos subindo de nível, uma vez que existe aqui uma componente bastante leve de RPG no jogo. Esta subida de nível é feita através de pontos adquiridos pela matança de zombies, e quantos mais em menos tempo melhor, porque os pontos são multiplicados conforme a consecutividade que se alcança.

Para além da campanha que pode ser jogada em cooperação com quatro amigos ou completamente sozinho, existe também o modo horde, que não tem grandes segredos e é já um clássico em jogos do género. Basicamente o objetivo é sobreviver a ondas de zombies que vão ficando progressivamente mais fortes e numerosas. Existem apenas quatro mapas que são variantes de cenários da campanha, o que pode tornar este modo cansativo bem depressa.

Visualmente Zombie Army 4 é idêntico a Sniper Elite 4, uma vez que partilham o mesmo motor gráfico, o Asura Engine. Neste jogo são trocados os cenários mais abertos de Sniper Elite 4, para cenários mais lineares, o que permite ter mais coisas a acontecer no ecrã sem sacrificar a qualidade gráfica do jogo.

Na PlayStation 4 Pro e na Xbox One X, existe a possibilidade de escolher dois modos visuais, o de performance e o de qualidade de imagem. O modo de performance troca a resolução para conseguir uns estáveis 60 frames por segundo a 1080p, enquanto que o modo de qualidade de imagem aparenta chegar aos 4K mas apenas a 30 frames por segundo.

Veredicto: No geral, Zombie Army 4: Dead War é um bom jogo, é verdade que não traz nada de novo ao género, mas é bastante divertido de se jogar em modo cooperativo com amigos ou até mesmo com pessoas aleatórias, uma vez que existem sempre imensas partidas a que nos podemos juntar.