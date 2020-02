Prozis Split TWS: A coluna poderosa que se divide em duas

Já imaginou uma coluna super compacta, portátil, com potente som e capaz de se dividir em duas? A Prozis, lançou recentemente a fantástica coluna tws-split! Aparentemente parece uma coluna igual a tantas outras, mas depois de ligada qualquer utilizador fica surpreendido.

Conheçam em detalhe a nova Prozis Split TWS.

A Prozis tem vindo a aumentar a sua oferta no segmento da tecnologia, mas concretamente na área do entretenimento.

Um dos mais recentes lançamentos é a nova Prozis Split TWS, a coluna que tem um design diferente do comum e que se pode dividir (daí o nome split) em duas, criando assim dois “satélites”. Desta forma o utilizador pode usufruir de uma surpreendente experiência de som stereo, com uma potência de 5W em cada coluna.

Esta coluna tem certificação IPX4, que oferece resistência a respingos. Destaque ainda para o facto de cada coluna ter uma bateria de 1000mAh que promete até 13 horas de reprodução. Durante os testes que realizamos, não apresentou qualquer distorção relativamente aos graves e manteve uma qualidade fidedigna mesmo com o volume no máximo.

O som é maravilhosamente limpo e poderoso.

Esta coluna tem ainda microfone, com suporte para mãos livres, suporte para chamadas VoIP, assistente de voz e uma moderna interface de carregamento Type-C em cada alto-falante. Por fim, não menos interessante, é o facto das colunas terem uma base tipo íman, podendo se unir facilmente.

Principais Especificações

Potência de Saída : 5W x 2 (>70 dB)

Frequência : 60 Hz-16Khz

Alcance : >= 10 metros

Entradas : USB Type-C

Bateria : 1000 mAh (2x)

Duração da Bateria : até 13 horas

Peso : 400g

Dimensões: 182 x 62 x 62

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta coluna portátil Sem Fios da Prozis Split TWS com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte. A coluna está disponível em: