A Microsoft deu um passo importante ao criar uma nova versão do Edge, o seu browser. Escolheu a mais óbvia plataforma de todas a assim tem como base o Chromium, com uma vasta comunidade a desenvolver.

Há, no entanto, uma ideia importante desta mudança. A Microsoft vai contribuir para estes desenvolvimentos, para assim conseguir ter um browser ainda melhor. As mudanças já estavam a ser vistas e agora parece que vão ainda ser mais óbvias. A próxima versão do Edge será ainda mais potente.

Grandes novidades para o Edge

Desde que as versões finais do Edge foram lançadas que este browser tem convencido cada vez mais utilizadores. Os números mostram isso, mas principalmente é a experiência de utilização que tem conseguido esta mudança. A aposta da Microsoft parece ganha e este será em breve um browser muito popular.

A Microsoft tem continuado a investir na sua melhoria e este está já ao nível do que o Chrome da Google oferece, sendo até melhor em muitas áreas, como o desempenho. A gigante do software quer ir mais longe e os testes apresentados mostram que a próxima versão já o vai conseguir.

# Teste MICROSOFT EDGE V. 79.0.309.71 MICROSOFT EDGE V. 81.0.410.0 MICROSOFT EDGE V. 81.0.403.1 1 84.6 96.3 96.7 2 85.4 91.1 95.7 3 85.3 91.7 95.2 4 85.3 96 95.5 5 84.6 97.6 95.5 6 84.9 97.4 95.9 7 85.8 96.8 96.2 8 84.7 94.4 96.2 9 84.8 96.4 95.5 10 84.3 94.4 95.4 Média 84.85 96.15 95.6

Melhor desempenho no browser da Microsoft

Ao comparar a versão anterior (V 79.0.309.71) com duas das que está a preparar (V 81.0.410.0 e V 81.0.403.1) os resultados foram imediatamente visíveis. A próxima versão será melhor, em qualquer das betas aceites.

Usando o Speedometer 2.0, e repetindo os testes 10 vezes, conseguiu melhorias entre os 7 e os 14% no desempenho.

Em breve topos podem ter acesso a estas novidades

Naturalmente que estes testes foram realizados num ambiente controlado e com o Surface a ter apenas o browser ativo. No entanto, mostram que os desenvolvimentos do Edge continuam a bom ritmo e com resultados visíveis.

A Microsoft tem assim mais uma prova de que a mudança feita no Edge é positiva para todos, mas em especial para os utilizadores. Há, finalmente, um browser com prestações boas, disponível nativamente dentro do Windows 10.