A MIUI 11 da Xiaomi tem concentrado em si um conjunto de funcionalidades que tornam estes smartphones muito melhores. Estas cobrem várias áreas, onde o utilizador pode necessitar de apoio, a vários níveis.

Depois de termos visto surgir várias novidades, que a preparam para uma utilização dedicada noutros contextos, uma nova vem a caminho. A MIUI 11 deverá ser sobretudo mais segura, com alertas de apps que abusem de permissões do Android.

Uma grande novidade para a MIUI 11

A Xiaomi tem tentado criar na MIUI 11 certamente a versão perfeita do Android. Tem dado novas opções e novas funcionalidades, que parecem ir de encontro do que os utilizadores necessitam e realmente precisam. Usa o que a Google cria e eleva-o ainda mais com as suas personalizações.

Agora a empresa chinesa parece estar virada para a segurança e quer dar aos utilizadores muito mais informação sobre o que as apps estão a fazer. Em concreto, vai criar uma nova notificação, que alerta sempre que as apps abusarem de permissões.

O controlo de permissões vai ser grande

Vai chamar-se App Behavior Records e permitirá registar quando uma app tiver inesperadamente um comportamento anormal. Aqui vão estar incluídas, e, ao mesmo tempo, as situações em que seja aberta uma app em segundo plano, uma outra app seja aberta ou é dado acesso a determinadas permissões, ou ações críticas.

O que é uma ação crítica? Gravar áudio em segundo plano

Acesso ao calendário

Acesso à lista de chamadas

Fazer ligação

Tirar fotos e vídeos

Gravar ou aceder a conteúdo na área de transferência

Aceder aos contactos

Aceder à localização local

Ler mensagens de texto

Acesso aos dados do sensor

Acesso aos dados da atividade

Consultar as informações do dispositivo

Ler o número de telefone

Aceder ou gravar dados em segundo plano

Estas situações vão fazer disparar notificações que vão alertar os utilizadores e questionar se deve ser autorizada. Claro que estas podem ser ou não apresentadas, e com vários níveis de severidade, mediante o seu peso ou ação envolvida.

Em breve em todos os smartphones da Xiaomi

Por fim, será dada a possibilidade de criar listas de apps autorizadas a ter estes comportamentos mais permissivos e até agressivos. Vai caber ao utilizador gerir igualmente estas listas e definir as permissões que cada uma tem.

A está já em testes com esta novidade na MIUI 11, mas apenas em alguns equipamentos e com uma audiência muito limitada de utilizadores. Deverá posteriormente apresentar esta novidade e fazê-la chegar a todos os seus smartphones com esta versão.