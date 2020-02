Será este aspeto da traseira do novo Google Pixel 5?

A pensar já no próximo lançamento, em outubro, a Google está já a desenvolver a sua nova linha de smartphones.

Segundo os últimos rumores, já é conhecido o painel traseiro e em especial, o sistema triplo de câmaras.

Foi em Outubro de 2019 que a Google colocou à venda os últimos Pixel 4 e 4 XL. Estes são dois equipamentos que acompanharam o lançamento do Android 10 e que têm como objetivo demonstrar o que deve ser a experiência real do sistema da Google.

Já a pensar neste novo ano e na renovação da sua série, a Google poderá estar já a preparar os novos Pixel 5 e 5 XL.

Segundo dados obtidos por Jon Prosser do FrontPageTech, o aspeto geral não deverá mudar muito face ao 4. No entanto, podemos ja ver um primeiro render daquele que poderá ser o novo flagship da Google.

Embora pouco se possa retirar desta nova imagem, ficamos logo a saber que este equipamento irá trazer um sistema de câmaras triplo. Os sensores que o equipam ainda não conhecidos, no entanto consegue-se ver pela imagem que um deles será wide-angle.

Na imagem conseguimos também perceber que o novo Pixel 5 terá as câmaras concentradas num local saliente que marca assim uma nova tendência de design para a marca americana.Esta é uma solução que desagrada a muitos utilizadores, uma vez que a traseira não será lisa, mas que também se pode encontrar nos flagships de outras marcas.

Está assim dado o pontapé de saída com as primeiras leaks destes novos Pixel que deverão ver a luz do dia mais próximo do fim do ano. Caso a Google mantenha o padrão, deverão ser apresentados no mês de outubro.