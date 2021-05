E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do desenvolvimento de diversas criptomoedas, dos novos smartphones Blackview e Cubot, analisámos o NAS QNAP TS-453D, e muito mais.

Quando se fala em criptomoedas é normal associar-se à BitCoin. Esta é na verdade a moeda digital mais forte, mas nesta nova era das criptomoedas existem mais de 4 mil.

Esta noite a criptomoeda Ether, a segunda criptomoeda mais valiosa, alcançou novo recorde tendo ultrapassado os 4 mil dólares.

A Apple tem um compromisso com a Qualcomm para o fornecimento de chips 5G. Contudo, o acordo estará já no fim do prazo e a empresa de Cupertino irá avançar com a sua própria tecnologia para modems 5G. Segundo o analista de mercado Ming-Chi Kuo, 2023 será o ano em que a Apple já não dependerá da Qualcomm para equipar o iPhone e iPad com 5G.

Com este passo, a Apple deixará de depender da Qualcomm e, por sua vez, a Qualcomm terá um novo desafio pela frente.

A primeira viagem tripulada totalmente privada à Estação Espacial está para breve! O mundo está em mudança e não é apenas e só por causa da pandemia. O Homem tem conseguido feitos brilhantes e os próximos anos prometem.

De acordo com informações recentes, o primeiro voo tripulado inteiramente privado para a estação espacial acontecerá já em janeiro de 2022.

O estado de pandemia por causa do coronavírus já foi decretado há mais de um ano. Durante este período, muitas têm sido as investigações, as descobertas, mas, além das vacinas, as soluções ainda são poucas.

Uma das novidades recentes envolve abelhas. Um grupo de cientistas holandeses está a treinar abelhas para detetar o novo coronavírus.

O sucesso do TikTok foi de tal forma grande que serviços como o YouTube resolveram adaptar-se da forma óbvia. As suas propostas depressa começaram a surgir e a mostrar que este seria um caminho a ser experimentado e trilhado.

Os primeiros testes do Shorts começaram em setembro do ano passado, revelando a aposta da Google e do YouTube nesta nova área. Agora, e depois de todas as experiências, esta novidade foi finalmente alargada a todos e pode finalmente ser usada.

A NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA) captaram e mostraram três novas imagens de Júpiter. Segundo referem as agências, estas fotografias foram captadas no dia 11 de janeiro de 2017, mas só agora foram mostradas. Estas imagens foram conseguidas em simultâneo recorrendo ao Telescópio Espacial Hubble e ao Observatório Gemini. Assim, a questão que se coloca é: para que servem estas três fotografias do planeta Júpiter?

As imagens que vamos ver são incríveis e desvendam mais alguns dados aos investigadores que estudam há anos o maior planeta do Sistema Solar.

A procura por smartphones de baixo custo é enorme. Se muitas pessoas necessitam de uma máquina mais poderosa para servir de complemento ao trabalho ou para jogar, tantas outras apenas querem comunicar, aceder a redes sociais, ao e-mail e fazer umas fotos com qualidade razoável, mas sem que tenham que fazer um grande investimento.

A série A da Blackview assume-se como uma das mais acessíveis do mercado de smartphones, com especificações boas para o segmento. Damos assim a conhecer o Blackview A90.

O mercado de hardware está cada vez mais arrojado e competitivo. E, como tal, as marcas lutam para mostrar que os seus produtos são melhores do que os da concorrência. Neste sentido, a Intel volta à carga e puxa a brasa à sua sardinha ou, neste caso, aos seus processadores.

Assim, a fabricante norte-americana realça que o seu Core i9-11980HK é até 26% mais rápido do que o AMD Ryzen 9 5900 HX, no segmento gaming.

Embora seja dos mais mencionados e esteja em grande destaque, recentemente, a condução autónoma não é uma ambição que só Elon Musk carrega. Afinal, conforme veremos, também a Volkswagen pretende, de forma um pouco diferente, produzir elétricos com um sistema de condução autónoma.

A marca planeia produzir táxis elétricos totalmente autónomos, até 2025.

Diariamente há um salto na evolução tecnológica e os chips, componentes eletrónicos e outros sistemas, têm uma tendência natural para ficarem cada vez mais “microscópicos”. Assim, esta contínua miniaturização da eletrónica abre janelas de oportunidade para colocar no corpo humano sensores e mecanismos que nos ajudem a “monitorizar” a nossa saúde. Nesse sentido, os engenheiros da Universidade de Columbia demonstraram uma versão extrema desta tecnologia.

Os investigadores desenvolveram o menor sistema de chip único alguma vez criado. Segundo eles, esta peça microscópica poderá ser implantada com uma agulha hipodérmica para medir a temperatura no interior do corpo, e possivelmente muito mais.

O mais recente lançamento da Cubot é o modelo X50. Trata-se de um smartphone com especificações interessantes para a gama de preços em que se insere. Apesar de estar atualmente disponível por cerca de 250 €, a partir de 17 de maio, o preço baixa para os 140 €.

Venha conhecer os pormenores deste smartphone com Android 11 e uma câmara Samsung de 64 MP.

Já deu por si a correr de um lado para o outro para passar informação de dispositivo para o outro com uma pen ou com um disco externo? É reticente em utilizar serviços de armazenamento na cloud?

Pois bem, hoje, apresentamos-lhe uma ótima solução para ter em casa ou no escritório e assim reunir todos os seus ficheiros de forma “acessível”, mas em segurança. Vamos conhecer o NAS QNAP TS-453D e o conjunto de serviços e apps que oferece.

A Starlink ainda não chegou ao mercado de forma massificada e mesmo assim tem estado a colecionar críticas positivas. A principal qualidade é mesmo a sua utilização em qualquer local, fruto da utilização da sua constelação de satélites.

Este acesso à Internet tem tudo para ser um sucesso, o que agora se prova com a aproximação da Google a este projeto. A gigante das pesquisas quer usar a Starlink para melhorar o acesso ao seu serviço Cloud.

O mundo está a acompanhar o conflito que reacendeu entre os estados de Israel e da Palestina, naquele que é o momento mais violento na Faixa de Gaza, desde 2019. Os ataques estão a ficar marcados por uma violência absurda e os estados não parecem fazer intenção de se desarmar. Algumas imagens mostram um poderoso sistema que tem auxiliado Israel com os confrontos.

A Iron Dome, o trunfo israelita, bloqueia 80% dos rockets disparados pelo Hamas.