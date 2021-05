Clubhouse para Android fica disponível para todos já esta semana

O Clubhouse é a mais recente rede social e um foco de interesse cada vez maior por parte dos utilizadores. Com algumas particularidades no acesso, tem sabido cativar e manter a atenção de todos, em especial por não estar em toda as plataformas.

Com o acesso ao Android já garantido com uma versão de testes, todos querem saber quando a podem começar a usar. A rede social anunciou agora essa data e há boas notícias para todos. Será ainda esta semana que o Clubhouse se torna acessível a todos no Android.

iOS foi o primeiro teste do Clubhouse

A escolha do Clubhouse foi óbvia e bem conhecido por todos. Preparou primeiro a sua versão para iOS e trilhou o seu caminho com os utilizadores do iPhone. Neste universo de utilizadores conseguiu mostrar o interesse que despertava e como todos queriam estar nesta rede.

Claro que o Android acabou por ser abraçado, estando já em testes, ainda que num número limitado de utilizadores. Podem ser experimentado já, mas recorrendo a algumas formas mais básicas do sistema da Google, para instalar a app que pode ser já acedida em vários locais.

Android será a próxima grande aposta

Espera-se assim que esta nova app seja alargada a ainda mais utilizadores, para ser verdadeiramente massificada. Esse desejo parece ser agora atendido com uma nova informação relevante. O Clubhouse vai finalmente chegar para todos no Android, já durante esta semana.

Os planos revelam que será feito de forma faseada, mas a um ritmo muito acelerado para os utilizadores. Inicialmente a app do Clubhouse vai ser alargada no dia 18 ao Brasil, Japão e Rússia. Índia e Nigéria recebem a novidade 3 dias depois.

https://twitter.com/Clubhouse/status/1393977586263416833

Rede social chega a todos esta semana

A disponibilização global vai acontecer na mesma data, a 21, mas ao final do dia. Desse momento em diante, o Clubhouse fica finalmente acessível a todos no Android, para poderem testar esta nova rede social, que todos querem “ouvir”.

Depois de meses em preparação, esta versão Android parece acelerar agora o ritmo, mesmo que em testes. A razão parece vir da concorrência, com o Facebook, Twitter e outros a terem as suas salas de áudio a querer competir com o Clubhouse.