Volkswagen planeia táxi elétrico e totalmente autónomo até 2025

Embora seja dos mais mencionados e esteja em grande destaque, recentemente, a condução autónoma não é uma ambição que só Elon Musk carrega. Afinal, conforme veremos, também a Volkswagen pretende, de forma um pouco diferente, produzir elétricos com um sistema de condução autónoma.

A marca planeia produzir táxis elétricos totalmente autónomos, até 2025.

Um conceito de “pão de forma” moderno

Há uns meses, a Volkswagen revelou que estava a testar o sistema de condução autónoma da Argo AI, num protótipo de carrinhas ID.Buzz elétricas. Posteriormente, a fabricante anunciou que está a preparar essas carrinhas, as chamadas “pão de forma”, para um Nível 4 de autonomia.

Este nível de autonomia pressupõe que o veículo pode conduzir completamente sozinho, não descurando um condutor atento e pronto a assumir o controlo quando for necessário. A condução completamente autónoma estará limitada a determinados locais. Ou seja, as carrinhas elétricas da Volkswagen serão, dentro de alguns anos, táxis autónomos, mas com condutores.

Conforme adiantou, os veículos estarão prontos para transporte comercial de mercadorias e passageiros até 2025. Embora aprimorar a condução autónoma seja complexo e leve o seu tempo, como refere a The Drive, a Volkswagen já começou a testar o sistema da Argo AI em seis locais dos EUA e, eventualmente, alargará para Munique e Pensilvânia, no final deste ano.

Volkswagen: Táxis destinados a grandes centros urbanos

De acordo com Christian Senger, chefe da condução autónoma da unidade de carrinhas da Volkswagen, o objetivo é concentrar os esforços no desenvolvimento de um sistema capaz de circular em áreas urbanas densamente povoadas. Isto, porque são áreas de complexa navegação, além de permitirem uma recolha absurda de dados.

Assim como a Volkswagen, outras marcas estão à procura de soluções, de forma a remar a favor daquela que parece ser a maré. Afinal, se os cenários futuristas incluem carros voadores, um táxi autónomo não parece descabido, nem tão pouco impossível.

