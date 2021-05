A procura por smartphones de baixo custo é enorme. Se muitas pessoas necessitam de uma máquina mais poderosa para servir de complemento ao trabalho ou para jogar, tantas outras apenas querem comunicar, aceder a redes sociais, ao e-mail e fazer umas fotos com qualidade razoável, mas sem que tenham que fazer um grande investimento.

A série A da Blackview assume-se como uma das mais acessíveis do mercado de smartphones, com especificações boas para o segmento. Damos assim a conhecer o Blackview A90.

Blackview A90 – Um novo smartphone com Android 11

A Blackview acabou de apresentar o seu novo smartphone de entrada de gama, leve, fino e com câmara tripla. O Blackview A90 surge então com uma espessura de 8,8 mm e pesa 185 g, o que acaba por ser considerado um bom tamanho, considerando que o ecrã tem 6,39″ e a bateria é de 4280 mAh.

Ainda sobre o ecrã, tem uma proporção de 19,5:9 e uma resolução de 720 x 1560 píxeis. A marca refere que ocupa 89% do painel frontal, ou seja, apresentará margens bastante reduzidas.

O processador que equipa o Blackview A90 é um MediaTek Helio P60, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Estas características juntam-se ainda ao Android 11 e uma interface de utilizador própria, a Smart Doke OS 2.0 que oferece otimizações importantes para a utilização fluida do smartphone, além de um modo de jogo que permite bloquear todas as possíveis interferências ao jogo, como chamadas ou notificações.

As câmaras surgem também destacadas neste modelo e na traseira existe uma câmara tripla, com sensor principal Sony IMX363 de 12 MP. As outras duas servirão de auxílio para captação de fotos com efeito desfocado. A câmara frontal é de 8 MP.

Preço e disponibilidade

O novo smartphone Blackview A90 está disponível em 4 cores, preto, verde, azul gradiente e vermelho goiaba. O seu preço? Baixo, de apenas 94€, atualmente em campanha de lançamento a terminar no próximo dia 15. Saiba mais na página oficial.

Blackview A90

OSCAL – uma nova marca a caminho, pela Blackview

Correm rumores que será já no mês que vem que a nova marca OSCAL apresentará o seu primeiro produto, pela mão da Blackview.

Tudo indica que será uma marca com um estilo de produtos diferenciado do que conhecemos da Blackview, dos rugged phones. No que diz respeito à faixa de preços, serão produtos económicos. Vamos esperar para ver!