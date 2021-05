Portugal: Leilão solar pode ir até 10 a 12 albufeiras e será em setembro

O Governo prepara um novo leilão solar para aumentar a capacidade de produção de energia fotovoltaica. O objetivo passa por instalar painéis flutuantes em barragens sem ocupar terrenos.

De acordo com Matos Fernandes, o novo leilão solar: “Será lançado em setembro e pode ir até 10 a 12 albufeiras”.

Leilão Solar: 500 megawatts de potência, mas apenas para espelhos de água em albufeiras.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, revelou, em entrevista ao Negócios e Antena 1, que o terceiro leilão para o solar será lançado em setembro, estando a concurso cerca de 500 megawatts de potência, mas apenas para espelhos de água em albufeiras.

Segundo é referido pelo Jornal de Negócios, o responsável adiantou que sete albufeiras estão já confirmadas como podendo receber os painéis solares para produzir essa eletricidade – Alto Rabagão, Paradela, Salamonde, Vilarinho das Furnas, Monte da Rocha, Santa Clara e Alqueva -, mas que há outras 10 em avaliação.

Temos sete albufeiras como certas, eventualmente das outras dez algumas ficarão pelo caminho, mas quero acreditar que podem vir a ser até 10 ou 12. Mas queremos em todas estas, tanto quanto for tecnicamente possível, não interferir com outros usos da albufeira Temos aqui grandes vantagens. A de não discutir a ocupação do solo porque vai ser na água; e boa parte serem de produção hidroelétrica, portanto já terem ligações à rede, o que torna muito mais simples.

Ainda de acordo com o ministro, neste leilão, não será possível, ao contrário do segundo, associar armazenagem porque temos de proteger as margens das albufeiras. No entanto, apesar dessa limitação, salientou que há a vantagem “da simplicidade da construção”.

Matos Fernandes frisou que apesar de ainda não ter sido a pré-qualificação, “a julgar pelo que aconteceu nos últimos leilões, vamos ter muitos concorrentes”.

