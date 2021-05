Smartphone Cubot X50 com câmara de 64 MP disponível por 140 €

O mais recente lançamento da Cubot é o modelo X50. Trata-se de um smartphone com especificações interessantes para a gama de preços em que se insere. Apesar de estar atualmente disponível por cerca de 250 €, a partir de 17 de maio, o preço baixa para os 140 €.

Venha conhecer os pormenores deste smartphone com Android 11 e uma câmara Samsung de 64 MP.

O novo Cubot X50

O Cubot X50 foi lançado sob a premissa de oferecer um produto de baixo custo, mas com especificações boas, principalmente, pela inclusão da câmara principal de 64 MP. Esta lente Samsung está normalmente associada a smartphones de gama média, mas aqui a marca conseguiu reduzir-lhe um pouco o preço.

O módulo traseiro, além da câmara de 64 MP, existem então câmaras de 16 MP (ultra grande angular), macro de 5 MP com uma distância focal de 2,5 cm e ainda uma terceira fotossensível de 0,3 MP. Por fim, na frente, existe uma de 32 MP que perfura o ecrã, ao centro, junto ao altifalante. Além de foto e vídeo pode ser usada para desbloqueio do smartphone.

Estas câmaras tiram partido da Inteligência Artificial para ajustar os modos de captura, conforme a cena que está a ser fotografada.

O ecrã tem uma dimensão de 6,67″ com resolução FullHD+ (1080 x 2400 píxeis). Neste caso, seguindo a tendência do mercado, as margens em torno do ecrã são bastante reduzidas.

Ainda sobre design, destacamos o facto de ter uma traseira em vidro fosco, o que lhe confere uma maior elegância.

O Cubot X50 vem equipado com um processador Helio P60 da MediaTek. Tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Adicionalmente, oferece uma bateria de 4500 mAh, sensor de impressões digitais na lateral do smartphone, NFC e vem equipado já com Android 11.

Atualmente, o smartphone Cubot X50 pode ser adquirido nas cores preto e verde por cerca de 250 €. No entanto, a partir do dia 17 de maio, estará disponível por 140 €.

Cubot X50