A Starlink ainda não chegou ao mercado de forma massificada e mesmo assim tem estado a colecionar críticas positivas. A principal qualidade é mesmo a sua utilização em qualquer local, fruto da utilização da sua constelação de satélites.

Este acesso à Internet tem tudo para ser um sucesso, o que agora se prova com a aproximação da Google a este projeto. A gigante das pesquisas quer usar a Starlink para melhorar o acesso ao seu serviço Cloud.

Google aproxima-se da SpaceX

Com uma exigência muito grande no que toca ao acesso ao seu serviço Cloud, a Google precisa de garantir ligações à Internet rápidas. Este cenário tem uma criticidade ainda maior quando este serviço é prestado a clientes empresariais.

Assim, e para conseguir esta qualidade, a Google vai passar a usar os serviços da Starlink para acesso à sua Cloud. A empresa da SpaceX vai começar a instalar as suas estações terrestres junto aos datacenters da Google.

Starlink terá estações em pontos-chave

Ao posicionar-se estes locais-chave, fica garantido de imediato o acesso à constelação de satélites da Starlink. Por agora são já 1500 satélites já colocados em órbita, mas esta rede vai crescer ainda mais e aumentar a sua cobertura.

Com a sua cobertura global, os clientes da Starlink ficam em vantagem com esta parceria. Em qualquer local do planeta há um acesso direto e rápido a estes serviços Cloud da Google, com uma latência muito baixa e com elevada qualidade.

Acesso especial à Internet para a Cloud

A Google vai usar este acesso à Internet da Starlink apenas para os seus clientes empresariais e que requererem um acesso especial à Internet. A gigante das pesquisas quer ter esta união pronta a ser usada já na segunda metade do próximo ano.

Esta é uma aproximação estratégica entre a Google e a Starlink. Ao usar o serviço Internet da SpaceX, garante que fica ao mesmo nível dos seus concorrentes, como a Microsoft e a Amazon, que já tinham parcerias semelhantes. No final, é o consumidor final que ganha, ao ter um acesso aos serviços Cloud melhorado e privilegiado.