Portugal: Funcionária de Tribunal partilhava dados confidenciais no Discord

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma funcionária judicial de 28 anos, suspeita de utilizar os sistemas internos da Justiça para aceder a informação confidencial e divulgá-la em servidores privados da plataforma Discord.

Publicações no Discord: Mulher está fortemente indiciada por vários crimes...

A operação, denominada "Oráculo", foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T).

Segundo a PJ, a mulher exercia funções como Técnica de Justiça Auxiliar e está fortemente indiciada pelos crimes de abuso de poder, violação de segredo por funcionário, violação de segredo de justiça, acesso ilegítimo, acesso indevido e desvio de dados.

Investigação começou após denúncia anónima

A investigação teve início em outubro de 2025, depois de uma denúncia anónima enviada ao Ministério Público. As autoridades suspeitavam que a funcionária estaria a utilizar bases de dados institucionais e sistemas reservados da Justiça para consultar informação protegida sem qualquer fundamento funcional.

De acordo com a investigação, a suspeita acedia repetidamente a dados pessoais e processuais e partilhava essa informação em comunidades privadas no Discord, utilizando o pseudónimo "Incognita". Entre os conteúdos divulgados encontravam-se:

Dados pessoais de cidadãos;

Imagens de vítimas de criminalidade violenta;

Peças processuais extraídas de processos judiciais.

A PJ realizou buscas domiciliárias e apreendeu equipamentos informáticos e dispositivos móveis. A análise forense permitiu estabelecer uma correspondência entre os acessos efetuados aos sistemas da Justiça, os equipamentos utilizados e o percurso profissional da suspeita, reforçando os indícios recolhidos durante a investigação.