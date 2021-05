YouTube Shorts: A resposta da Google ao TikTok está a chegar para todos

O sucesso do TikTok foi de tal forma grande que serviços como o YouTube resolveram adaptar-se da forma óbvia. As suas propostas depressa começaram a surgir e a mostrar que este seria um caminho a ser experimentado e trilhado.

Os primeiros testes do Shorts começaram em setembro do ano passado, revelando a aposta da Google e do YouTube nesta nova área. Agora, e depois de todas as experiências, esta novidade foi finalmente alargada a todos e pode finalmente ser usada.

Chegou o Shorts para os vídeos curtos

Os vídeos curtos parecem ser uma tendência que está a cativar todos os que usam as redes sociais. A prova disso está no sucesso do TikTok e do seu conceito base, sempre baseado em vídeos, que ficam a cargo dos utilizadores, com mais u menos música ou com mais ou menos filtros.

Assim, nada como a maior plataforma de vídeos da Internet apostar também neste conceito. É aqui que surge o Shorts, a resposta do YouTube ao TikTok, que iniciou os seus testes em setembro do ano passado. Tudo em ambiente controlado e em apenas alguns mercados.

https://twitter.com/TeamYouTube/status/1389959265117425676

A Google aposta tudo nesta novidade

Depois de no início da semana ter sido lançado nos EUA, há agora relatos de que chegou de forma global e a muitos mais mercados. Segue a mesma filosofia de sempre da Google, que lentamente vai alargar a todos os utilizadores do YouTube.

Há, no entanto, algumas diferenças nesta nova proposta, face ao que o TikTok oferece. Assim, os vídeos passam a ser de 60 segundos e não de 15, passam a existir filtros de cor e outros, e também a possibilidade de haver legendas.

Apenas mais uma cópia do TikTok?

Como se espera, tudo será simples de usar, algo normal no YouTube, na Google e nos serviços associados. Na mesma área onde se carregam os vídeos passa a existir agora a nova opção Shorts, que dá acesso a toda a novidade criada.

Quem quiser ver todos os Shorts que forem criados, tem também agora a nova opção disponível nesta app. Seguindo a fórmula de sucesso do TikTok, será simples ver estes vídeos curtos e que vão sendo criado de forma simples e rápida.

YouTube tem apoios para os criadores

Claro que a Google não se limitou a colocar esta novidade acessível. Tem preparada uma ajuda para os criadores de conteúdos. Esta surge na forma de uma ajuda monetária de 100 milhões de dólares, a se repartido com os criadores dos vídeos de maior sucesso.

Está assim tornada pública mais uma ferramenta que a Google espera ser de sucesso absoluto. Os Shorts são uma cópia óbvia do TikTok, mas certamente será algo diferente e com uma capa de novidade importante por parte do YouTube.