Análise NAS QNAP TS-453D: Todos os seus ficheiros num único local

Já deu por si a correr de um lado para o outro para passar informação de dispositivo para o outro com uma pen ou com um disco externo? É reticente em utilizar serviços de armazenamento na cloud?

Pois bem, hoje, apresentamos-lhe uma ótima solução para ter em casa ou no escritório e assim reunir todos os seus ficheiros de forma “acessível”, mas em segurança. Vamos conhecer o NAS QNAP TS-453D e o conjunto de serviços e apps que oferece.

Falar em NAS é falar em QNAP! Esta é das fabricantes mais conhecidas neste segmento e, nos últimos anos, a evolução tem sido enorme. A QNAP tem hoje um vasto leque de dispositivos e, recentemente, o Pplware até analisou o primeiro switch PoE inteligente do mundo com QTS, também da marca.

Especificações do NAS QNAP TS-453D

Este novo QNAP TS-453D apresenta diversas melhorias comparativamente a equipamentos anteriores. Neste modelo, podemos encontrar um processador Intel Celeron J4125 com quatro núcleos a 2,0 GHz com frequência máxima de 2,7 GHz (versão turbo).

Quanto ao seu processamento gráfico, o NAS QNAP TS-453D vem com uma GPU Intel HD Graphics 600. Traz ainda dois módulos de RAM SO-DIMM DDR4 de 4GB, o que totaliza 8GB de RAM. Esta NAS está disponível em modelos de 2, 4 e 6 baías.

Destaque ainda para a interface PCIe x2, onde podemos optar pela utilização de um adaptador QM2, para a instalação de uma drive SSD M.2 SATA ou NVme, de modo a flexibilizar a aceleração da cache e de aumentar o desempenho da rede e consequentemente, o armazenamento para aplicações, que fazem uso intensivo de dados, ou então, podemos recorrer à utilização de uma placa de rede de múltiplos Gbps, seja de 10GbE ou 5GbE.

Relativamente as baías, no modelo que testamos existem quatro, que nos permite utilizar como armazenamento discos HDD de 3,5 e 2,5 polegadas e SSD de 2,5 polegadas.

Tendo mais que uma unidade, podemos tirar partido de tecnologias como, RAID 0 e 1. É ainda oferecido, suporte ao mecanismo de criptografia Intel AES-NI, de modo a aumentar o desempenho da criptografia, o que por sua vez, mantém a segurança dos dados armazenados.

O NAS TS-x53D suporta caching SSD para aplicações de baixa latência, ou pode tornar-se armazenamento hierarquizado auto-otimizado com tecnologia Qtier para conseguir o melhor desempenho possível ao mesmo tempo que equilibra a utilização do armazenamento.

Throughput da rede pode chegar aos 5 Gbps

Um dos maiores destaques deste modelo, é sem dúvida, as suas duas portas 2,5GbE. Com rede “a toda a velocidade” podemos aumentar a produtividade das tarefas diárias e elaboração de backups/restauração no menor período de tempo.

Proporciona também aos gamers, um amplo armazenamento para as suas extensas coleções de jogos. Estas combinações, permitem atingir velocidades de transferência na ordem dos 5 Gbps (graças à tecnologia Port Aggregation), de modo a acompanhar o throughput do Wi-Fi 6 (802.11 ax). Destaque ainda para a interface HDMI 4K.

De referir que para usufruir de velocidades acima de 1 Gbps devemos usar cabos de rede CAT 6/6A.

Setup e Sistema Operativo

Ao inicializar pela primeira vez o equipamento, são nos oferecidos três métodos para a instalação do firmware, sendo um deles, a utilização do utilitário Qfinder Pro, que nos permite encontrar na rede local equipamentos QNAP e a partir daí, basta selecionarmos o equipamento desejado e prosseguirmos com a respetiva configuração.

O segundo método, é uma instalação através de cloud, que consiste na utilização de um QRcode, que nos direciona para um endereço onde nos será solicitada uma chave, onde podemos encontrar numa das laterais do equipamento.

Por fim, podemos ainda optar por uma instalação local que, nada mais é, do que ligarmos um monitor, rato e teclado ao equipamento e seguir as instruções apresentadas para a instalação do firmware. Todo este processo é bastante simples e intuitivo.

Para acedermos à interface de gestão do NAS, basta inserirmos o IP no browser para aceder à página de autenticação. Como referido, o sistema operativo destes equipamentos é o QTS que tem vindo a crescer de uma forma incrível, oferecendo as mais diversas funcionalidades.

Um ponto forte deste sistema, é a sua central de aplicações, que oferece aos utilizadores inúmeras aplicações, que estão divididas nas seguintes categorias:

Backup e sincronização de ficheiros

Negócios

Gestão de conteúdos

Comunicações

Ferramentas para programadores

Downloads

Entretenimento

Videovigilância

Unidades

Automação da casa e segurança

etc…

Serviços/Apps nativas do NAS QNAP TS-453D

QFinder

myQNAPcloud

Qsync

NetBak Replicator

Hybrid Backup Sync

Em termos de serviços e para além do centro de aplicações, a QNAP oferece um vasto leque de serviços como, o Qfinder que nos ajuda a encontrar, aceder e configurar rapidamente todos os sistemas QNAP NAS existentes na nossa rede LAN.

De modo a aceder convenientemente e de forma segura aos ficheiros fora da nossa rede local, temos o myQNAPcloud, seja através de um computador ou de um smartphone.

Outro serviço bastante útil para o dia a dia, é o Qsync que permite a sincronização automática de ficheiros entre os diversos dispositivos e assim assegurar que todos os ficheiros estão atualizados.

Já o NetBak Replicator, oferece uma sincronização em tempo real, agendada e com backups automáticos de unidades inteiras, documentos, ficheiros multimédia e e-mails de vários PCs com Windows para o QNAP NAS e permite ainda, backups para servidores remotos através de FTP e Internet. Destaque ainda para o QGet que nos permite controlar e gerir todos os downloads.

O destaque maior vai para a app Hybrid Backup Sync que simplifica a realização de cópias de segurança de dados de um NAS QNAP para destinos locais, remotos e em nuvem. A cópia de segurança de múltiplas versões permite-lhe acompanhar facilmente as alterações.

E VPN? Temos boas notícias! A QNAP tem um servidor VPN integrado. De relembrar que uma rede privada virtual (VPN) permite o acesso seguro a recursos e serviços de rede através de redes públicas.

Com o QVPN Service passam a estar disponíveis recursos de servidor e cliente VPN, permitindo a criação de um cliente VPN que se liga a um servidor remoto ou a um provedor de terceiros para aceder a conteúdos ou serviços. Pode saber mais aqui e como configurar aqui.

Um aspeto interessante, é o facto de a QNAP oferecer algumas aplicações destinadas a smartphones, seja para iOS ou para Android.

Desta forma, conseguimos aceder com pouco esforço a ficheiros, controlar, gerir, aceder a câmaras de vigilância, difundir música e até mesmo transformar o nosso smartphone num comando para controlar a NAS de forma remota.

Testes realizados com o NAS

Para os testes realizados, utilizámos o seguinte ambiente:

NAS : TS-453D

: TS-453D OS : QTS 4.5.2.1594

: QTS 4.5.2.1594 Tipo de Armazenamento: 1 x HDD Ironwolf da Seagate 4TB

PC Cliente:

Máquina : Windows 10 Pro, Intel Core i7-6700k 4.7 GHz, 16GB RAM, GTX 1060 ROG STRIX 6GB OC, SSD M.2 2280 Samsung 970 Evo Plus 500GB

: Windows 10 Pro, Intel Core i7-6700k 4.7 GHz, 16GB RAM, GTX 1060 ROG STRIX 6GB OC, SSD M.2 2280 Samsung 970 Evo Plus 500GB Tamanho do ficheiro utilizado : 46.8GB

: 46.8GB Meio de Transferência: Windows File Transfer

Durante o período de testes, obtivemos resultados bastante satisfatórios, no que diz respeito a transferência de arquivos, onde conseguimos uma média de 111 MB/sec e 7 mins, ao carregar um ficheiro cujo o seu tamanho era de 46.8GB.

Já ao descarregar esse mesmo ficheiro, conseguimos obter uma média de transferência na casa dos 108 MB/sec e 8 mins.

Conclusões

Durante a utilização da QNAP TS-453D, a mesma acabou por ir de encontro às expectativas… e superar. Trata-se de um equipamento muito completo, com um desempenho fantástico e com um conjunto de funcionalidades que nos levam a afirmar que tem “tudo o que é preciso”.

A configuração é bastante simples e intuitiva, e é possível ser realizada através de três métodos, algo positivo para o consumidor. Quanto ao sistema operativo QTS, demonstrou-se bastante rápido e responsivo. Todo o sistema está bem concebido, apresentendo um design moderno e uma central de aplicações basta completa.

Em termos de hardware, podemos dizer que é poderoso, oferecendo a melhor experiência de utilização. Este modelo é uma ótima solução para ter em casa, ou então uma óptima solução para pequenas empresas. Quanto ao design e estética, a QNAP apresenta-nos um equipamento elegante que claramente se enquadra em qualquer ponto da casa ou escritório.

Por fim e em termos de preço, é possível encontrar este modelo, nas lojas nacionais pelos seguintes valores oficiais:

569 + IVA para a versão de 8GB

469 + IVA para a versão 4GB

QNAP