Xiaomi usa iPhone para publicar um tweet a “gozar” com o divórcio de Bill Gates

É caso para dizer “não faças mal ao vizinho, que o teu vem pelo caminho”. Este é um antigo adágio popular que cai que nem uma luva à Xiaomi. Isto porque a marca chinesa, num comportamento estranho, publicou um tweet, usando um iPhone, onde comparava o carregamento de um smartphone Mi 11 com o divórcio de Bill e Melinda Gates.

Depois deste acontecimento bizarro, a Xiaomi enfrenta muitas reações negativas por parte dos utilizadores que criticam a postura errada mostrada na sua conta do Twitter no Reino Unido.

Um tweet infeliz da Xiaomi UK foi recebido com considerável escárnio devido ao seu conteúdo, tema, imagem incluída e ao facto de ter sido enviado de um dispositivo de uma empresa rival. Embora a Xiaomi tenha tido o bom senso de excluir a publicação, muitos utilizadores do Twitter conseguiram capturar o post ofensivo. O texto da publicação, que pode ser visto na imagem incorporada abaixo, diz:

While breaking up with your billionaire partner might not be the smartest of choices our Mi 11 fully charges in 45 mins using 55 W wired turbo charging meaning you are always ready to leave.