E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de novos desenvolvimentos em veículos elétricos, do novo smartphone ZTE Axon 30 Ultra 5G, analisamos o headset PULSE 3D Midnight Black oficial da PlayStation 5, e muito mais.

A Tesla tem um território muito próprio, com uma popularidade já bastante segura e um grupo de fãs fieis. Mas nada dura para sempre, muito menos no segmento tecnológico onde a novidade e a diferença são os fatores mais importantes para garantir a satisfação e interesse dos consumidores.

Assim, recentemente a startup chinesa WM Motor anunciou o lançamento do seu quinto carro elétrico, designado M7. O veículo é autónomo e parece que pode dar muitas dores de cabeça à Tesla e ao CEO Elon Musk.

O segmento de tablets está novamente a ganhar importância no mercado, principalmente porque muitas famílias continuam a necessitar de mais equipamentos tecnológicos em casa que garantam o bom funcionamento do trabalho, os encontros com a família, as aulas à distância, que isolamento em isolamento acabam por ser ainda uma necessidade, e o simples entretenimento.

O Chuwi HiPad Air é uma opção relativamente acessível, onde se pode ainda acoplar um teclado, tornando-se assim num equipamento ainda mais produtivo.

Já imaginou ter um powerbank que não demore muito tempo a carregar e conseguir, mesmo com pouco tempo de carga, completar a bateria do seu smartphone? E, além disso, o próprio carregador portátil ser super rápido a chegar aos 100% de carga? Pois é isso mesmo que a empresa Elecjet promete com o seu novo powerbank para telefones.

Este carregador designa-se Apollo Ultra, é construído com grafeno e é capaz de completar a 100% a sua bateria em apenas 27 minutos. Além disso, também promete carregar os smartphones com apenas 7 minutos de carga.

A ZTE lançou no primeiro semestre do ano o smartphone ZTE Axon 30 Ultra 5G. Esta máquina, já na altura surpreendeu pelas características poderosas que se destacavam no meio da concorrência de topo.

Na próxima semana haverá a apresentação de uma "Space Edition" que eleva ainda mais a fasquia, destacando-se pelos seus 18 GB de RAM e 1TB de armazenamento.

O portfólio de produtos da Huawei é cada vez mais rico e alargado. Os smartphones continuam a reter os seus maiores esforços, mas hoje vemos gadgets a surgir no seu ecossistema, que comunicam entre si, e que trazem muitas vantagens aos utilizadores. O Helmetphone BH51M Neo surge como um capacete inteligente que integra o sistema operativo HarmonyOS.

Venha conhecer os seus pormenores.

A Lua poderá ter oxigénio suficiente para manter durante mais de 100 mil anos uma vastíssima colónia de humanos a morar lá. Além disso, os investigadores confirmaram a existência de armadilhas lunares de dióxido de carbono frio que poderiam potencialmente conter dióxido de carbono sólido que poderia ser utilizado para alimentar estadias mais longas no nosso satélite natural.

A descoberta poderá influenciar futuras missões lunares e ter impacto na viabilidade de um robô perpetuamente em ação, assim como haver a presença humana na Lua.

O segmento dos processadores para dispositivos móveis é um dos poucos onde quase nunca se fala da marca líder: a MediaTek. Bem sabemos que a sua popularidade não é a melhor (e basta lermos os comentários aqui no Pplware quando há algum artigo sobre esta empresa taiwanesa), mas parece que aos poucos a intenção é que essa tendência se reverta.

Nesse sentido, e numa altura em que a escassez de chips ainda se mantém bastante alta, a MediaTek celebra parcerias com outras fundições de forma a manter a sua posição de liderança neste setor.

Os carros elétricos e com tecnologia de condução autónoma ou semi-autónoma são hoje uma prioridade das fabricantes. Temos visto muitos conceitos futuristas a surgir que, um dia, poderão mesmo chegar às estradas um pouco por todo o mundo. A Hyundai acabou de o fazer o seu SEVEN.

O Hyundai SEVEN surge como um veículo elétrico utilitário desportivo, com traços de design e inovação que abre portas para uma verdadeira sala de estar.

Cada vez há mais utilizadores a usar os smartwatches pelas suas capacidades de vigiar os sinais vitais. Estes dispositivos trazem um conjunto de sensores e tecnologias que vigiam permanentemente a saúde e bem-estar de quem os "veste". Contudo, há pessoas que ainda desconfiam da precisão desta informação. Nesse sentido, foi levado a cabo um estudo massivo que testou um novo algoritmo concebido para detetar ritmos cardíacos irregulares.

Os resultados deste estudo, que recorreu a tecnologia dos smartwatch e bandas fitness, envolveu quase meio milhão de sujeitos. Afinal, estes dispositivos conseguiram detetar com sucesso a fibrilhação auricular não diagnosticada em 98% dos casos.

Os PULSE 3D, são os headsets oficiais da Playstation 5 e, praticamente acompanharam a consola desde o seu lançamento.

Originalmente com uma cor branca a condizer com a capa da Playstation 5, eis que o PULSE 3D agora chega com uma nova "cara": Midnight Black.

Marte continua a ser um campo fértil de descobertas de outro mundo. Continua a haver uma forte crença que o planeta alberga sinais de uma vida marciana que terá existido há milhões de anos. Contudo, os exploradores do planeta vermelho que estão à procura desses tais sinais de vida antiga podem ser enganados por espécimes semelhantes a fósseis criados por processos químicos.

Estes alertas abrem uma nova frente de dúvidas e incertezas. Será que afinal o planeta é mesmo uma mão-cheia de nada?