Os primeiros portáteis com SoC MediaTek Kompanio 1200 podem chegar na CES 2022

A MediaTek é conhecida sobretudo pelos seus processadores para dispositivos móveis, que estão presentes em inúmeros smartphones de diferentes marcas, tai como a Xiaomi, realme, Samsung, Nokia, Oppo, entre outras.

Mas a empresa taiwanesa também tem como objetivo atacar o segmento dos computadores portáteis. E de acordo com as informações mais recentes, os primeiros portáteis com SoC MediaTek Kompanio 1200 podem ser anunciados já na CES 2022, a acontecer no início de janeiro.

Durante o evento MediaTek Executive Summit, que aconteceu no final da semana passada, a empresa taiwanesa falou sobre os seus esforços para o setor dos PCs e Chromebooks. Apesar de não ter havido o lançamento de nenhum produto real, foram revelados alguns detalhes sobre o que a marca está a preparar.

E entre as revelações, a MediaTek desvendou um pouco mais sobre a chegada dos novos SoCs Kompanio 1200, direcionados para os Chromebooks de última geração.

Portáteis com SoC MediaTek Kompanio 1200 podem chegar na CES 2012

O processador Kompanio 1200 foi anunciado há cerca de um ano, com o nome de MT8195 e muitos esperavam que a sua chegada acontecesse ainda neste ano de 2021. Mas é possível que a MediaTek revele oficialmente esta sua nova aposta durante a CES 2022, que acontece entre os dias 5 e 8 de janeiro.

De acordo com a equipa da XDA Developers, este chipset é construído através do processo de 6nm da TSMC e traz um núcleo ARM Cortex-A78. Não se pode esperar que seja um processador para competir com os topo de gama existentes no mercado, no entanto estamos a falar de um SoC com um desempenho moderado e com um consumo energético muito baixo. Talvez possa competir com uma linha semelhante aos Intel Core i3, mas esperemos pelos primeiros testes para sabermos o que a empresa preparou ao certo.

O MediaTek Kompanio 1200 direciona-se para o mercado dos Chromebooks topo de gama, os quais oferecem um desempenho suficiente para as tarefas básicas de escritório, sendo boas escolhas para alunos. Em concreto, os computadores portáteis com este processador deverão rondar os 400 dólares.

Para além deste, a MediaTek também está a preparar o SoC Kompanio 2000 que deverá chegar quer a portáteis como a desktops. Assim, este será um chip com um desempenho superior, que poderá mesmo competir com os CPUs Intel Core i7.

