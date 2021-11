Conheça as emissões de dióxido de carbono no mundo mostradas em esferas de CO2 (vídeo)

Muito se fala nas emissões de dióxido de carbono que prejudicam e põem em risco o futuro do nosso planeta. Contudo, os valores mencionados não demonstram efetivamente o problema, uma vez que a maioria das pessoas não é capaz de visualizar o seu impacto real. Nesse sentido, foi realizado um vídeo que pretende pôr as emissões em perspetiva.

A animação compara as emissões de CO2 dos vários países do mundo através de esferas de carbono.

As emissões de dióxido de carbono são uma das questões mais preponderantes na discussão sobre as alterações climáticas. Embora muitos governos e empresas se venham a comprometer com a sua redução, adotando novas políticas, a verdade é que os valores de CO2 continuam a ser alarmantes.

Então, para ajudar a percecionar a dimensão do problema, um vídeo realizado pela MetaBallStudios compara a quantidade de dióxido de carbono emitida pelos diferentes países do mundo. A criadora recolheu a informação sobre cada região durante o ano de 2019, e representou-a através de esferas de dióxido de carbono.

Conforme explica a MetaBallStudios, os dados foram obtidos através do Our World in Data e, embora a escolha de países tenha sido aleatória, garante que os 10 primeiros são as nações responsáveis pela maior quantidade de emissões de dióxido de carbono.

De acordo com a informação do vídeo, o maior emissor de dióxido de carbono é a China com 10,17 mil milhões de toneladas de CO2, representadas numa esfera com 21,4 quilómetros de diâmetro. Depois, estão os Estados Unidos da América com 5,28 mil milhões de toneladas e uma esfera de 17,2 quilómetros de diâmetro. O último lugar do pódio pertence à Índia com 2,62 mil milhões de toneladas, refletidas numa esfera de 13,6 quilómetros de diâmetro.

Para referência, o país com a esfera de dióxido de carbono mais pequena conta com 226 metros de diâmetro que correspondem a 12,2 mil toneladas. Por sua vez, Portugal emitiu, em 2019, 48 milhões de toneladas de CO2 representadas numa esfera de 3,6 quilómetros de diâmetro.

Globalmente, as emissões de dióxido de carbono, em 2019, totalizaram 36,44 mil milhões de toneladas, representadas por uma esfera de CO2 com 32,7 quilómetros de diâmetro.

