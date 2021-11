PULSE 3D Midnight Black, os “novos” headsets da Playstation 5

Os PULSE 3D, são os headsets oficiais da Playstation 5 e, praticamente acompanharam a consola desde o seu lançamento.

Originalmente com uma cor branca a condizer com a capa da Playstation 5, eis que o PULSE 3D agora chega com uma nova "cara": Midnight Black.

A Playstation 5 é, como já tivemos ocasião de ver em diversas ocasiões e com vários jogos, uma máquina extremamente potente e multifacetada.

O capítulo gráfico é, talvez, o mais visível de todos, pois é aquilo que os consumidores "comem com os olhos", como se costuma dizer, mas, a vertente sonora, não deixa de ser importante. Aliás, é cada vez mais importante para se criarem ambientes altamente imersivos e credíveis aos jogadores.

Por vários aspetos, tão distintos como, melhor perceção do som ambiente no decorrer dos jogos, identificação da origem dos sons e localização de quem os produz, facilitar a comunicação entre jogadores em jogos online... enfim, facetas diversificadas que ajudam a criar experiências mais imersivas enquanto jogamos.

Como é óbvio, para que tudo isto funcione, é imperativo ter um bom sistema de som ou então uns bons headsets. E é precisamente neste capítulo que entram os PULSE 3D, os headsets oficiais da Playstation 5, que recentemente receberam uma nova coloração: Midnight Black.

O sistema áudio da Playstation 5, Tempest 3D AudioTech, é uma pequena maravilha no capítulo sonoro e consegue reproduzir uma qualidade sonora espacial que, absorve os jogadores da realidade e os envolve perfeitamente nos jogos, com o som a surgir de todas as direções e o PULSE 3D proporciona isso mesmo.

Design elegante

O PULSE 3D apresenta, na sua versão original, um design extremamente elegante. Com umas linhas futuristas o headset tem uma aparência arrojada, onde se destacam a ausência de microfone externo, os grandes auscultadores de cada lado e a inexistência de um sistema manual de ajuste.

Esta versão agora lançada, a Midnight Black, surge toda em preto e adquire uma particular beleza, em especial para os jogadores que apreciem cores mais escuras para os seus equipamentos.

Os botões de controlo, passam quase despercebidos no auricular esquerdo, pelo que o PULSE 3D se transforma num acessório praticamente simétrico onde o equilíbrio se verifica em toda a sua altura e largura.

Uma particularidade que importa referir, é que o PULSE 3D não apresenta um mecanismo de ajuste do diâmetro/altura do headset. Este ajuste é feito através de uma barra transversal (em largura) de uma borracha semirrígida, através da qual o próprio headset é capaz de esticar para encaixar melhor na nossa cabeça. Contrariamente ao que se poderia pensar, este sistema não provoca pressão extra na nossa cabeça, ajustando-se suavemente.

Qualidade do Material

Tal como o original, o PULSE 3D: Midnight Black é composto por material que aparenta ser resistente ao tempo e num formato de uso continuado. Não são robustos como outros headsets no mercado, mas, também não são frágeis.

A estrutura em arco, onde se encontram os auscultadores na extremidade é feito de um plástico algo rígido por fora mas que, na parte interior, é feito de um material aderente, ainda mais que o DualSense.

Por outro lado, as almofadas (earpads) que encostam nas orelhas e protegem as saídas de som, são extremamente confortáveis e não sugerem uma tendência para desgaste rápido. Aparentam ser duradouras no tempo sem perder a almofada protetora que lhes dá esse mesmo conforto.

Apesar dos botões de controlo, imiscuídos na parte exterior do auscultador esquerdo, dependerem do uso que cada um lhes dá, também parecem ser resistentes quanto baste, numa primeira abordagem. São de plástico e salientes o quanto baste para proceder às suas funções sem necessidade de grandes esforços para os pressionar.

Há, no entanto, algumas dúvidas sobre os plásticos usados no arco que envolve a cabeça, em particular na forma como estão ligados aos earpads. Essa ligação parece algo frágil e, com o passar do tempo, poderão vir a ter problemas.

Botões e microfones discretos

Os botões de controlo, tal como referi, encontram-se no auscultador esquerdo. São, na ausência de outro termo, bastantes despercebidos e apresentando pouco relevo, o que permite o tal equilíbrio do PULSE 3D que referi mais acima e não ofusca em nada a sua beleza.

O posicionamento de cada botão, apesar de funcional, exige uma certo tempo para adaptação. Por exemplo, o controlo master do volume encontra-se a meio do headset, enquanto o controlo do Chat encontra-se no topo. Como tudo, trata-se apenas de uma questão de habituação e essa habituação, só pode ser adquirida com o uso, claro.

Por outro lado, os dois microfones embutidos no auscultador do lado direito, são ainda mais discretos, ajudando a manter a estética elegante do equipamento. O facto do PULSE 3D não apresentar o microfone tradicionalmente destacado em frente da boca, acaba por torná-lo também um pouco mais esguio. E também reduz a probabilidade de danos inesperados.

O PULSE 3D pode ser usado em formato wireless, ou também por cabo (incluído). Podemos ligá-lo, dessa forma, ao nosso DualSense ou ao PS VR, por exemplo. Ou até com outros dispositivos mobile (mas perdendo algumas funcionalidades, claro).

A capacidade de insonorização do PULSE 3D é francamente boa, abafando a maior parte dos ruídos exteriores, o que nos permite entrar na realidade dos jogos, como se saíssemos para outra dimensão.

Apresentam um bom equilíbrio nos graves, sem distorcer o output. O som é nítido e poderoso, mesmo quando o volume roçar o máximo.

Tal como os headsets originalmente lançados, podemos alterar as definições de equalizador dos auscultadores diretamente a partir do menu da Playstation 5 e existem três predefinições disponíveis, e mais três para as nossas configurações.

Não sendo um topo de gama, o PULSE 3D apresenta-se com performances extremamente competentes e, em praticamente todos os jogos. É claro que a experiência de jogar títulos dos PlayStation Studios, adquire outra qualidade, graças à simbiose entre o PULSE 3D e o Tempest 3D AudioTech mas, na generalidade dos jogos, não, tivemos quaisquer problemas a reportar (FIFA 22, Returnal ou Spider-Man, são alguns exemplos).

O PULSE 3D usa ainda um sistema de carregamento usando um cabo USB Type-C.

A Pen USB que controla o headset tem ainda um pequeno orifício na lateral que permite fazer Reset às configurações. Isso pode ser particularmente útil, se algum dia experienciarem problemas de conetividade, por exemplo, com o headset.

Um Hard Reset também pode ser obtido, através do pressionar do botão de Chat e botão de Aumentar Volume em simultâneo.

No decorrer do uso dos PULSE 3D: Midnight Black, não nos deparámos com quaisquer problemas, sejam de conetividade, sejam de qualidade do som ou de outro tipo.

Os auscultadores funcionaram sempre bem e com uma qualidade bastante aceitável. A capacidade de insonorização, o conforto dos headsets e a qualidade de som (nomeadamente, o som direcional) deixam-nos com a ideia bastante vincada que os PULSE 3D são extremamente competentes naquilo a que se propõem.

Os PULSE 3D podem ser encontrados nos principais retalhistas a um preço de 99€.