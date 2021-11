Descobertas armadilhas frias de CO2 na Lua que podem ser fundamentais às missões lunares

A Lua poderá ter oxigénio suficiente para manter durante mais de 100 mil anos uma vastíssima colónia de humanos a morar lá. Além disso, os investigadores confirmaram a existência de armadilhas lunares de dióxido de carbono frio que poderiam potencialmente conter dióxido de carbono sólido que poderia ser utilizado para alimentar estadias mais longas no nosso satélite natural.

A descoberta poderá influenciar futuras missões lunares e ter impacto na viabilidade de um robô perpetuamente em ação, assim como haver a presença humana na Lua.

CO2: Zonas geladas da Lua podem ser verdadeiros reservatórios para os humanos

Nas regiões permanentemente sombreadas nos polos da Lua, as temperaturas descem abaixo das zonas mais frias de Plutão, permitindo a existência de armadilhas frias de dióxido de carbono. Nestas armadilhas frias, as moléculas de dióxido de carbono poderiam congelar e permanecer na forma sólida mesmo durante os picos de temperatura no verão lunar.

Para além de alimentar durante mais tempo as permanências lunares, o dióxido de carbono e outros potenciais orgânicos voláteis poderiam também ajudar os cientistas a compreender melhor a origem da água e de outros elementos na Lua.

Embora as armadilhas frias tenham sido previstas por cientistas planetários durante anos, este novo estudo é o primeiro a estabelecer com segurança a presença destas armadilhas geladas de dióxido de carbono e a apontar a sua localização.

Para encontrar os pontos mais frios da superfície, os investigadores analisaram 11 anos de dados de temperatura da Diviner Lunar Radiometer Experiment (DRLE), um instrumento que voa a bordo do orbitador Lunar Reconnaissance da NASA.

A área total destas armadilhas de dióxido de carbono totaliza 204 quilómetros quadrados, com a maior área na cratera de Amundsen a acolher 82 quilómetros quadrados de armadilhas. Nestas áreas, as temperaturas permanecem continuamente abaixo dos 60 graus Kelvin (cerca de -213°C).

O dióxido de carbono sólido poderá ser importante para a base lunar

De acordo com os investigadores, a existência de armadilhas frias de dióxido de carbono não garante a existência de dióxido de carbono sólido na Lua, mas esta verificação torna muito provável que futuras missões possam encontrar aí gelo de dióxido de carbono.

Penso que quando comecei isto, a questão era: 'Podemos ou não dizer com confiança que existem armadilhas frias de dióxido de carbono na Lua?'

Disse Norbert Schörghofer, cientista planetário do Instituto de Ciências Planetárias e autor principal do estudo.

A minha surpresa foi que elas estão realmente lá. Poderíamos não ter conseguido estabelecer a sua existência, [poderiam ter sido apenas] um píxel num mapa... por isso penso que a surpresa foi que encontrámos realmente regiões contíguas que são suficientemente frias, e não há qualquer dúvida.

Se o dióxido de carbono sólido existir nas armadilhas frias, pode ser potencialmente utilizado de várias formas. Os futuros exploradores do espaço poderiam utilizar o recurso na produção de aço, bem como combustível para foguetes e biomateriais, que seriam ambos essenciais para a presença robótica ou humana sustentada na Lua.

Os cientistas poderiam também estudar o carbono lunar para compreender como se formam os compostos orgânicos e que tipo de moléculas podem ser produzidas naturalmente nestes ambientes duros.

O dióxido de carbono (CO2) poderia ser um marcador para as fontes de água e outros voláteis na superfície lunar, ajudando os cientistas a compreender como chegaram à Lua e à Terra.

Enquanto a NASA prepara atualmente-se para devolver os humanos à Lua pela primeira vez desde os anos 70, um observador do Governo dos EUA estimou ontem que isto provavelmente não aconteceria antes de 2026, no máximo, como custos cada vez maiores.

