Mochilas há muitas, mas há algumas que se destacam em vários pormenores. Quando se trata de proteger o transporte das nossas máquinas portáteis, nem todas as mochilas servem. A mochila que hoje apresentamos é a Stronghold Black, que se destaca pela sua enorme qualidade de construção e também espaço de arrumação.

Esta mochila tem ainda interfaces de carregamento USB e vários pormenores que nem imagina.

A Mochila Gaming Stronghold Black da Prozis oferece tudo o que precisa para transportar o seu portátil na máxima segurança. Esta mochila foi desenvolvida com o máximo rigor, com o objetivo claro de proteger todos os artigos no seu interior. Para ter uma ideia, a parte frontal e de trás tem acolchoamento de espuma EVA que foi detalhadamente concebido para a absorção do impacto e de possíveis tombos que acontecem quando menos esperamos.

É impermeável, até ao nível dos fechos e muito resistente a danos externos. O revestimento e estrutura exterior é em poliéster. Na lateral, há interfaces USB para carregaamento de dispositivos.

Além da super-resistência esta mochila tem super espaço

Dentro da mochila o espaço de arrumação é simplesmente surpreendente. Há dois compartimentos para dois portáteis, revestidos a veludo. Depois um bolso interno para canetas, para a carteira ou outros objetos. Existem também fechos na lateral. Na parte frontal há mais dois fechos que dão acesso a um compartimento para cabos e outro onde pode colocar os powerbanks para fornecer energia às duas interfaces laterais.

Apesar da dimensão, esta é uma mochila leve. As alças acolchoadas com rede fornecem ventilação, fluxo de ar e conforto. As alças ajustáveis permitem um melhor ajuste, enquanto a alça para o peito permitirá retirar algum peso dos ombros.

Esta mochila possui também uma funcionalidade especial na parte de trás que se adequa a qualquer bagagem de carrinho. Desta forma pode facilmente transportar todas as suas malas. Esta mochila tem 55 cm de altura, 30 cm de largura e 20 cm de profundidade.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta Mochila Gaming Stronghold Black da Prozis com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Podem ver mais fotos aqui.