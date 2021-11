Startup chinesa anuncia carro autónomo que pode competir com a Tesla

A Tesla tem um território muito próprio, com uma popularidade já bastante segura e um grupo de fãs fieis. Mas nada dura para sempre, muito menos no segmento tecnológico onde a novidade e a diferença são os fatores mais importantes para garantir a satisfação e interesse dos consumidores.

Assim, recentemente a startup chinesa WM Motor anunciou o lançamento do seu quinto carro elétrico, designado M7. O veículo é autónomo e parece que pode dar muitas dores de cabeça à Tesla e ao CEO Elon Musk.

M7: o novo carro elétrico chinês que pode competir com a Tesla

Weltmeister quase que parece o nome de uma marca alemã, mas trata-se da WM Motor, uma startup chinesa que anunciou agora o lançamento do seu quinto carro elétrico, o M7. E parece que, pelas características, este novo carro poderá tirar o sono a Elon Musk, CEO da Tesla.

De acordo com as informações, o M7 vai contar com um nível 5 de autonomia. Tal significa que, com o software para 'ler' as estradas e o tráfego, o veículo conseguirá conduzir sozinho de forma contínua e segura sem a supervisão do condutor. A Weltmeister equipou este carro com três sensores LiDAR, assim como integrou outros sensores.

Mas a potencial rivalidade com a Tesla começa quando se sabe que o M7 foi equipado com tecnologia de ponta. De acordo com o site Carscoops, para além dos 3 sensores LiDAR, o elétrico chinês conta ainda com 12 radares ultrassónicos, 7 câmaras de 8 MP, 4 câmaras de visão surround e um módulo de posicionamento de alta precisão. E toda esta tecnologia é comandada através de quatro chips Nvidia DRIV Orin-X.

De acordo com os responsáveis pelo departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do M7 da WM Motor, "quanto mais a tecnologia evolui, mas ela imita a vida". E para conseguir um desempenho inteligente mais realista, o elétrico da startup chinesa conta com três recursos principais: uma aprimorada perceção, computação e potencial evolutivo. E segundo Freeman Shen, fundador, presidente e CEO da WM, "gostamos de nos referir a este como o primeiro espaço móvel inteligente em todos os cenários do mundo".

Outros dois pontos para competir com a Tesla são a autonomia e a potência no motor. O M7 oferece uma autonomia de até 700 quilómetros com apenas um carregamento. Já o motor parece que ainda é um segredo guardado a sete chaves. Mas numa entrevista à Carscoops dada pelo CEO da WM Motors, em setembro de 2022, o executivo referiu que "A Tesla vir para a China é como a Apple. Eles chegaram para nos ensinar".