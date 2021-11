"Construa o seu website em apenas 5 passos" não é apenas um título: é uma realidade simples que nos pode ajudar e muito, em especial para quem se lança ou está para lançar o seu próprio negócio ou imagem na Internet.

Assim, hoje, mostramos a facilidade de poder construir um site de forma simples, direta e em forma de DIY (do it yourself, faça-o você mesmo). Será uma agradável surpresa, com claras vantagens, em todos os aspetos. Veja como é fácil.

Acima de tudo, é seguro afirmar que a falta de presença online de um negócio ou mesmo a nível pessoal é meio caminho para o insucesso.

Primordialmente, temos de partir da base da realidade hoje em dia: tudo e todos ganharam o hábito de procurar pelas mais variadas informações na Internet e, para isso, é importante ter uma presença forte.

Nesse sentido, um investimento na Internet é sempre uma mais-valia, não se deixe convencer do contrário. Para comprovar isso mesmo, basta observar as gerações mais novas: permanentemente ligadas.

Dificuldades em criar e manter um site na Internet

No início, é perfeitamente normal que se depare com algumas dificuldades quando tentar ou quiser lançar o seu negócio online.

Contudo, não devemos cruzar os braços e é fundamental fazer todos os possíveis através de ações concretas.

De uma forma geral, é possível constatar que, em Portugal, os principais motivos pelos quais as empresas ainda não têm uma forte presença online ou não atualizam os seus conteúdos são os seguintes:

A falta de tempo por parte de quem gere o site ou do proprietário,

A não utilização de colaboradores dedicados ou de uma agência de gestão de imagem,

Conhecimentos técnicos insuficientes,

Falta de recursos financeiros,

Dificuldades em comparar ofertas e preços de várias ofertas disponíveis no mercado,

Dificuldade em encontrar o parceiro de confiança certo para que um projeto tenha êxito.

No entanto, não tem de ser difícil, e podemos afirmar que não precisamos de ser gurus da tecnologia para arrancar com um website.

Seja como for, a presença online de todas as empresas e negócios torna-se imperativa e evidente. Este é sempre bom um investimento.

Nesse sentido, seguindo um caminho estratégico e organizado, mais cedo ou mais tarde, recebemos retorno, com uma exposição única num universo de milhares de utilizadores.

Os 5 passos fundamentais para criar e gerir um site online

O seguinte guia, composto por 5 passos, demonstra tanto a perceção e a facilidade com que é possível impulsionar uma atividade online.

Por outras palavras, podemos expandir um negócio ou ganhar mais visibilidade na Internet. Ou sejam, esta é uma tarefa que requer trabalho e dedicação, e ajudá-lo-emos a perceber e concretizar os seus objetivos.

Assim, deixamos abaixo os 5 passos considerados como essenciais:

1. Domínios

Primeiro, chega a primeira missão de escolher um domínio. O domínio é o nome da nossa página online.

Frequentemente, os principais marketeers recomendam a escolha de um nome de domínio que seja curto e fácil de memorizar.

Então, no caso de Portugal, as extensões .PT e .COM são sempre as mais populares. Podemos começar por aí.

Ao mesmo tempo, podemos escolher, por exemplo, uma empresa como a OVHcloud. No fundo, trata-se de um fornecedor de alojamento, que possui mais de 800 extensões disponíveis que nos podem ajudar a começar.

Eventualmente, no momento desta escolha, existe um fator importante a ter em conta: o custo do domínio. Atualmente, é recomendada atenção tanto aos preços de reserva, como de renovação anual, para evitar surpresas desagradáveis no final do mês.

2. Alojamento: faça a melhor escolha

Analogamente, face ao número crescente de sites online, existem dezenas de ofertas por parte das empresas de alojamento web.

Nesse sentido, não é fácil para todos os utilizadores, especialmente os mais leigos, poderem discernir entre:

adquirir um serviço eficiente e estável; ou

optar por um serviço barato, que pode trazer inconvenientes mais tarde.

Plano de alojamento

Por essa razão, é importante encontrar o melhor plano de alojamento para um website, junto de uma empresa de qualidade e reconhecida no mercado. Idealmente, a solução perfeita passa por alojar um website a baixo custo, mantendo-o sempre a funcionar.

Ao mesmo tempo, um bom plano de alojamento web é uma garantia de que o seu website permanecerá online, e livre de publicidade, pelo que é essencial analisar e refletir muito bem antes de tomar qualquer decisão.

Na verdade, ao explorar o site da OVHcloud descobrimos que muitas das soluções variam em termos de capacidade de armazenamento, de número esperado de visitantes e de número de websites que podem ser implantados nos mesmos, sempre com elevada estabilidade.

Neste caso, cabe ao utilizador avaliar os objetivos do seu projeto web e daquilo que pretende implementar, e escolher um plano de alojamento web que se adapta às suas necessidades

3. Otimização e segurança do site

Em contrapartida, recomenda-se que não se opte pela simples criação e alojamento do nosso website. De facto, apostar em melhorias adicionais ajudam, e muito, o utilizador e os visitantes nos melhores resultados possíveis.

Nomeadamente, deverá ter em conta melhorias como:

Certificado SSL

De antemão, estes certificados garantem a troca de informação segura no website e melhoram o posicionamento no motor de busca do Google.

Constantemente, no caso específico da OVHcloud, os certificados SSL são instalados de forma predefinida e gratuita, em todos os planos de alojamento web da OVHcloud.

Então, de um ponto de vista técnico, não existirá qualquer dificuldade.

E-mails personalizados

Obviamente, a utilização de e-mails personalizados dá uma imagem profissional, e impulsiona o perfil profissional.

Logo, basta pensar na diferença entre receber um e-mail profissional de um serviço como o “hotmail” ou de um domínio personalizado.

Bases de dados, segurança e backups

Finalmente, podemos concluir que os acidentes podem acontecer.

Assim, é importante este detalhe e poder repor o site online em caso de interrupção com um bom serviço que garanta a conservação de bases de dados, segurança e backups

4. Criar sites atrativos, utilizando um CMS

Antes de tudo, para quem leu o título deste passo e não percebeu, nós explicamos.

Por outras palavras, um CMS, sigla inglesa para Content Management System, é um sistema que nos permite editar e alterar o nosso website sem que sejam necessários conhecimentos de programação.

Porém, escolher um CMS adaptado permite começar a trabalhar de imediato no nosso site.

Em seguida, descubra algumas das plataformas de CMS disponíveis:

WordPress: ideal para construir um blog, é uma das soluções mais fáceis de instalar e gerir,

PrestaShop: um CMS para construir e gerir uma loja online moderna e personalizada.

Finalmente, a partir deste momento, “o céu é o limite” e o site, e respetivo design, ficam a nosso cargo.

Importante: não se esqueça de ter em conta as versões para smartphone, pois este é o principal meio de acesso por parte dos utilizadores.

5. Tudo a postos? Comece a publicar e a chegar mais longe

Como sabemos, e tivemos a oportunidade de referir, não bastam apenas os passos anteriores para o sucesso da nossa página online ou negócio.

Ao contrário, é preciso alimentar conteúdos, apresentar um design intuitivo e ter sempre as informações mais atualizadas.

Todavia, uma página de contactos, horários de funcionamento ou mesmo um simples histórico da empresa e dos respetivos funcionários são informações que nos ajudam a obter resultados.

Em resumo, não existe nenhuma fórmula mágica!

Depois de criar e de definir o seu website junto de um parceiro de alojamento de confiança, é importante:

Manter-se ativo/a no website,

Usar as redes sociais com bastante frequência e forma de alcançar mais utilizadores

Nunca esperar que o sucesso chegue "por magia": tudo depende de si e de onde quer chegar.

Conclusão

Em síntese, temos vários pontos comuns para chegar a um bem maior que é a disseminação e popularidade da sua página ou negócio:

A importância de escolher um domínio, curto mas fácil de memorizar;

Optar por uma boa empresa de alojamento, acima de tudo estável;

Garantir sempre a possibilidade de otimizar a segurança do nosso site;

Possibilidade de poder criar sites com design e um CMS fácil de usar;

Em suma, aliado a todos os pontos acima mencionados, a atualização constante do nosso seu site ou negócio é a chave do trabalho online.

Dessa forma, estão mais que explícitos os segredos para ter meio caminho andado no sucesso online.