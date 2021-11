Tem um Samsung Galaxy S21? Android 12 começa a chegar hoje

A Samsung continua a ser a marca favorita dos consumidores um pouco por todo o mundo e em Portugal não é exceção. Os Samsung Galaxy S21, nas suas diferentes versões (S21, S21 Ultra e S21+) são dos melhores smartphones de topo que o mercado tem disponível e agora há boas notícias para todos os que têm um destes modelos: o Android 12 começa chegar hoje.

A Samsung já está a disponibilizar as atualizações, por isso, prepare o seu smartphone para esta chegada.

Samsung Galaxy S21 começam a receber o Android 12

A Samsung anunciou que irá começar a lançar a sua grande atualização da One UI 4 baseada em Android 12 para os Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra a partir de hoje, 15 de novembro.

Este lançamento acontece depois de um programa beta One UI 4 para a série Galaxy S21 que durou dois meses. Assim, a maioria das novidades que começam hoje a chegar aos utilizadores, já estão a ser testadas desde setembro, já sem bugs e com as funcionalidades aprimoradas.

Em termos de personalização do smartphone, a nova UI traz ao utilizador acesso a novas paletas de cores para mudar a imagem do smartphone, novos ícones de apps, nova área de notificações e ainda papeis de parede diferentes. Há ainda novos widgets "reimaginados" que irão permitir uma personalização ainda mais profunda.

Para comunicação, a Samsung vai passar a disponibilizar uma funcionalidade associada aos emojis. Segundo um vídeo promocional, a funcionalidade irá chamar-se de Emoji pairs, e permite criar gifs ou stickers a partir de dois emojis escolhidos.

Com o Android 12, os smartphones atualizados também passarão a usufruir dos novos recursos de segurança e privacidade associados. Um dos exemplos é a receção de uma notificação, sempre que uma app for usar a câmara ou o microfone, podendo estes ser desativados através da área de configurações rápidas.

Mas estes são apenas alguns dos exemplos de funcionalidades que o Android 12 e a One UI 4 vão trazer a estes smartphones.

Como verificar a atualização para a One UI 4

Para verificar se já tem disponível a atualização no seu Samsung Galaxy S21, deverá aceder às Definições do smartphone procurar por Atualização de Software. O próprio sistema irá verificar se existe alguma atualização disponível e, em caso afirmativo, é só avançar com o download e respetiva instalação.

Ainda não há indicação de datas para o lançamento da atualização para outros modelos, mas a Samsung indica que deverá acontecer "em breve" para Galaxy S anteriores, Galaxy A, Note e modelos dobráveis, além dos tablets, que também receberão atualização.

