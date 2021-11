Hyundai SEVEN – o conceito de um carro elétrico que abre portas para uma sala de estar

Os carros elétricos e com tecnologia de condução autónoma ou semi-autónoma são hoje uma prioridade das fabricantes. Temos vistos muitos conceitos futuristas a surgir que, um dia, poderão mesmo chegar às estradas um pouco por todo o mundo. A Hyundai acabou de o fazer o seu SEVEN.

O Hyundai SEVEN surge como um veículo elétrico utilitário desportivo, com traços de design e inovação que abre portas para uma verdadeira sala de estar.

Hyundai SEVEN - o novo conceito EV

O conceito apresentado pela Hyundai destaca-se claro pelos seus pormenores sofisticados. A ideia passa por ser um carro com condução autónoma num SUV desportivo.

O interior prima pelo conforto e dá a possibilidade de os bancos da frente se movimentarem de forma a que possam rodar para um convívio total entre os passageiros... quase ao estilo de uma autocaravana atual.

Há destaque para pormenores como um mini-frigorífico, local para colocar os sapatos e um ecrã panorâmico, que se enquadra no ambiente de sala de estar já referido.

O interior do carro é plano, garantindo maior amplitude. Sem aumentar o tamanho do carro, a distância entre os acentos dianteiros e traseiros foi alargada, com o mesmo objetivo.

Apesar do seu perfil de SUV, os criadores do Hyundai SEVEN garantem que a aerodinâmica é garantida graças ao capô baixo e ao próprio teto.

Numa fase pós-pandemia, há a preocupação em integrar um sistema de fluxo de ar que reduzam a contaminação cruzada e que garantam a proteção higiénica dos passageiros. Há, portanto, um sistema de ventilação semelhante aos dos aviões comerciais e ainda lâmpadas UVC que esterilizam o ambiente logo que os passageiros saem.

Em termos de autonomia, a Hyundai avança que este veículo poderia ter baterias com capacidade para percorrer perto de 482km (300 milhas). O carregamento rápido iria garantir que em 20 minutos fosse possível chegar dos 10 aos 80%.

O conceito Hyundai SEVEN não passa mesmo disso, de um conceito. A fabricante garante que irá usar ideias nos seus próximos SUV inspiradas neste carro futurista, mas o que vamos ver nos próximos anos será muito mais modesto que isto.