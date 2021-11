ZTE eleva a fasquia: smartphone com 18 GB de RAM e 1TB de armazenamento chega este mês

A ZTE lançou no primeiro semestre do ano o smartphone ZTE Axon 30 Ultra 5G. Esta máquina, já na altura surpreendeu pelas características poderosas que se destacavam no meio da concorrência de topo.

Na próxima semana haverá a apresentação de uma "Space Edition" que eleva ainda mais a fasquia, destacando-se pelos seus 18 GB de RAM e 1TB de armazenamento.

ZTE Axon 30 Ultra Space Edition com 18 GB de RAM e 1TB de armazenamento

A ZTE acabou de anunciar o lançamento de uma nova edição do seu ZTE Axon 30 Ultra, o ZTE Axon 30 Ultra Space Edition. Este modelo será apresentado a 25 de novembro e destaca-se por ser considerado com primeiro do mundo a integrar 18 GB de RAM e 1TB de armazenamento interno.

Há que referir que a linha Asus ROG Phone 5s, bem como o Lenovo Legion 2 Pro já têm versões com 18 GB de RAM, contudo, apresentam metade do espaço para armazenamento interno, ou seja, 512 GB. Além disso, a versão ZTE Axon 30 Ultra já tem uma opção com 1TB, mas com 16 GB de RAM.

Este aumento de memória de acesso aleatório poderá ser útil, principalmente em ambiente de jogo. No entanto, considerando que irá integrar um processador Snapdragon 888, não se espera que o aumento de desempenho seja significativo, com mais 2 GB de RAM face à versão já existente.

Especificações esperadas

Além deste aspeto, não é provável que haja alteração ao nível das outras especificações base. Assim, deverá ser lançado com ecrã de 6,67" AMOLED com taxa de atualização máxima de 144Hz, com resolução FullHD+.

O módulo de câmaras do ZTE Axon 30 Ultra Space Edition deverá contar com dois sensores de 64 MP, um de 8 MP (periscópio) e ainda uma câmara ultra grande angular de 64 MP, com capacidade de gravação de vídeo de 8K a 30 fps e 4K a 30 e 60 fps. A câmara frontal (punch hole) deverá ter 16 MP e capacidade de gravação a 4K a 30fps.

É ainda expectável que tenha Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, NFC, sistema de som em stereo, sensor de impressões digitais no ecrã e uma bateria de 4600 mAh com carregamento a 65W.

O smartphone ZTE Axon 30 Ultra Space Edition deverá ser dirigido apenas para o mercado chinês, uma vez que se trata de uma edição limitada.