E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do lançamento dos novos smartphones realme e POCO Phone, das especificações que terá o Microsoft Surface Duo, analisámos os earbuds Tronsmart Spunky Beat, e muito mais.

Os fabricantes de smartphones têm tentado reinventar vários dos seus componentes. Querem torná-los mais úteis e mais adaptados ao que os utilizadores pretendem nos seus equipamentos, em todas as áreas possíveis.

Duas áreas têm estado a ser focadas, para que recebam novidades. Falamos da fotografia e dos ecrãs, onde surgem periodicamente novidades e melhorias. A Huawei quer dar também um passo importante e para isso submeteu uma patente para uma câmara “under display”.

A realme continua a atacar de forma firme e forte o mercado dos smartphones. Olhamos para esta marca e conseguimos vislumbrar um pouco daquilo que foi a Xiaomi nos seus primeiros anos de vida, sendo hoje a grande marca que é.

Hoje a realme deu a conhecer dois modelos de entrada de gama, os Narzo 10 e Narzo 10A. As suas características tornam-nos apetecíveis face aos preços anunciados.

A chegada do POCO F2 Pro era uma das mais aguardadas do momento no universo dos smartphones. Muito já se escreveu sobre este modelo e alguns críticos mostraram-se mesmo desiludidos perante alguns rumores.

Mas perante o preço e especificações, será que não é capaz de conquistar o mercado?

Com as tecnologias a avançar à velocidade da luz, é possível notificar quando algum asteroide, ou algum corpo desconhecido, passa perto da Terra. Além disso, estas tecnologias permitem prever acontecimentos, por muito distantes que ainda estejam, pelo menos acreditamos que sim. Nesse sentido, no dia 13 de abril de 2029, vai passar pelo céu uma mancha de luz, que se tornará na mais brilhante e mais rápida já vista. Como tal, ainda a alguns anos de distância, já estão a ser feitos planos para retirar deste astro o máximo de informação possível.

Apófis é um asteroide que causou um breve período de preocupação em dezembro de 2004. Na altura, as observações iniciais indicavam uma probabilidade dele atingir a Terra. Terão desaparecido essas probabilidades?

Já ouviu falar no Messenger Rooms? Face à pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, as soluções de videoconferência ganharam enorme relevância. Nesse segmento o Zoom é dos que mais se destaca, mas há igualmente outras plataformas bastante completas e muito interessantes (Webex da Cisco, Teams da Microsoft, etc).

Apanhando a boleia do hype das plataformas digitais, a maior rede social lançou o Messenger Rooms que já está disponível em Portugal.

A Samsung e a SK Telecom acabaram de lançar o primeiro smartphone 5G do mundo com um Quantum Random Number Generator (QRNG). Chama-se Galaxy A Quantum e as empresas envolvidas afirmam que atualmente no mundo não há tecnologia que consiga invadir este smartphone. Em termos de dispositivos, estamos a falar de um Galaxy A71 5G.

Este smartphone foi equipado com ferramentas que tornam as invasões muito difíceis de acontecer.

A substituição dos auriculares com fio tornou-se quase uma necessidade, dada a evolução dos smartphones. Seja por maior facilidade de utilização, maior comodidade ou por necessidade, o mercado está recheado de soluções em earbuds. E nisto, a Tronsmart dá cartas.

Hoje trazemos a análise aos earbuds Tronsmart Spunky Beat, um modelo entrada de gama que merece destaque.

A Mi Band é uma das mais bem sucedidas propostas da Xiaomi. Esta smartband tem conquistado os utilizadores nas suas várias versões, fruto do equilíbrio entre as suas funções e o preço a que é comercializada.

Este sucesso tem estado em todas as versões e por isso a expectativa sobre a próxima versão é grande. Os rumores têm-se acumulado e finalmente a própria Xiaomi confirmou a sua existência. A Mi Band 5 existe e chega ainda este ano.

Temos afirmado, e parece confirmar-se, que o mundo poderá dar agora uma nova oportunidade aos robôs. Temos visto vários exemplo, sendo o Spot da Boston Dynamics aquele que está já em operações na vida real. Contudo, cada vez há mais exemplos. O robô quadrúpede Unitree A1 vem da China e, ao contrário do Spot, pode ser comprado por menos de 10.000 euros!

Como será daqui a uns tempos quando tivermos estas máquinas a “conviver” com os humanos no dia a dia?

Os jogos sobre catástrofes naturais são bastante raros e são poucos os títulos que poderão ser enumerados como exemplos.

Disaster Report, da Granzella Inc. é um desses poucos exemplos e recentemente lançou Disaster Report 4: Summer Memories, apresentando um grande sismo como ponto de partida.

O Pplware já entrou neste cenário de destruição e caos.

Em outubro de 2019, a Microsoft anunciou dois novos produtos dobráveis: o Surface Neo, que foi o primeiro dispositivo dobrável da empresa, e o Surface Duo.

Até à data muito pouco se sabia acerca do Surface Duo, mas agora um leak deixou a descoberto algumas das características principais deste equipamento. De acordo com as informações disponíveis, o dispositivo terá uma câmara de 11 MP, um processador Snapdragon 855 SoC e ainda 6GB de RAM.

A cada semana que passa as esperanças de uma vacina ou tratamento que acabe com a COVID-19 parecem aumentar. Dos últimos avanços há a destacar a empresa biofarmacêutica Sorrento que poderá ter encontrado um avanço significativo no potencial tratamento ao SARS-CoV-2, o vírus que leva à COVID-19.

A empresa divulgou detalhes da sua investigação pré-clínica e anunciou que encontrou um anticorpo que fornece “100% de inibição da infeção pelo vírus SARS-CoV-2 de células saudáveis ​​após quatro dias de incubação”.