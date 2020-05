O Messenger Rooms chegou esta semana aos utilizadores do Messenger, tanto para app como para serviço Web. Através deste recurso, os milhares de utilizadores da rede social passaram a ter ao seu dispor mais uma plataforma de videoconferência, que tanta importância têm nos dias que vivemos.

As pretensões do Facebook em tornar os seus serviços de mensagens cada vez mais unificados são já bem conhecidas e em breve o WhatsApp receberá também o Messenger Rooms.

Hoje, milhares de pessoas estão ligadas via Internet a trabalhar, a estudar ou simplesmente a conviver. A pandemia afastou fisicamente as pessoas, mas a tecnologia uniu-as mais que nunca.

O serviço Zoom, o Teams da Microsoft ou o Due da Google, são alguns dos exemplos das plataformas de videoconferência que mais cresceram desde que o mundo se viu obrigado a comunicar à distância. Mas nesta corrida o Facebook não quis ficar atrás e aprontou a sua ferramenta Rooms, estando hoje disponível para todos.

Saiba aqui como usar o novo Messenger Rooms.

WhatsApp recebe Messenger Rooms na App e Web

Os primeiros sinais de que o Facebook estaria a integrar o Messenger Rooms no WhatsApp surgiram associados ao WhatsApp Web. O WhatsApp hoje disponibiliza uma sala de chamadas de vídeo em grupo, no entanto, só comporta até 8 utilizadores.

Com o Messenger Rooms associado ao WhatsApp, o utilizador poderá convidar os seus contactos a entrar numa videochamada no Messenger.

Pelas imagens recentes, além da versão Web, também a app para Android está a preparar-se para receber o botão de acesso ao serviço do Messenger. Portanto, acima do botão para chamadas ou dentro de um grupo de conversa, passa a existir o ícone do Rooms.

Esta novidade pode já ser encontrada no WhatsApp Beta de alguns utilizadores, mas apenas nos Estados Unidos. Tal significa que, muito em breve, a funcionalidade será assim alargada a mais utilizadores.