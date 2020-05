Já descobriu a novidade que a Google trouxe para a interface do Maps?

O Google Maps é um dos serviços de maior sucesso da gigante das pesquisas. Dá aos utilizadores a capacidade de navegar nas regiões que quer visitar ou até seguir indicações de trânsito completas e com toda a informação.

Claro que este serviço está em constante mudança e a receber melhorias para ser mais simples de ser usado. Uma novidade chegou agora, de forma silenciosa e vem mostrar como o Google Maps pode melhorar. Já descobriu esta novidade que chegou agora?

Muitas novidades da Google para o serviço de mapas

Existem muitas áreas onde a Google tem estado a melhorar o Maps. Estas procuram tornar este serviço melhor e, principalmente, mais simples de usar nos dispositivos móveis. São muitas vezes pequenas mudanças e que o alteram completamente.

Foi precisamente isso que surgiu agora, com mais uma novidade vinda da Google. O ecrã de partilha de localização está diferente, com uma interface muito mais simples e que por isso se torna melhor de usar.

Maps tem nova interface de partilha de localização

Esta novidade da Google permite as mesmas opções que existiam antes, mas agora ficou mais fácil de usar. Tudo é mais simples e permite uma melhor informação. Presente está a carga de bateria e a morada onde o utilizador está presente no momento.

O tempo autorizado de partilha está ainda presente, mas com uma nova forma de ser definido e usado pelo utilizador. Esta está condensada, mas ao ser aberta permite definir mais tempo ou indicar que será partilhada até ser desativada.

Utilizadores vão agradecer esta apelativa novidade

Partilhar a localizações com outros utilizadores é também mais simples, com um botão presente no ecrã de partilha de localização. Há ainda uma área dedicada à partilha que esteja a ser feita, para pedir que partilhem também a sua localização ou aumentar este tempo no Google Maps.

Esta é mais uma mudança importante da Google para o seu serviço de mapas. Está mais simples de usar, pelo menos nesta área, e com informação útil presente a todos os momentos. Esta novidade deverá chegar com a atualização 10.40.2, mas depende também de uma autorização central.