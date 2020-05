Desde que comprou o WhatsApp que o Facebook tenta integrar este serviço na sua plataforma e na sua rede social. Estes passos têm sido dados de forma muito subtil e de maneira a são ser disruptiva para os utilizadores.

As ações têm sido vistas e mostram que mesmo com estas mudanças, o WhatApp não vai perder a sua autonomia e a sua essência. Ainda assim mais um passo parece ter sido dado, com a chegada da possibilidade de serem criadas reuniões dentro do Messenger Rooms.

Integração com o Facebook continua

Em resposta às muitas necessidades dos utilizadores, o Facebook criou recentemente o Messenger Rooms. Este serviço de videoconferência permite até 50 utilizadores em simultâneo e é a resposta ao que a concorrência tem apresentado.

Agora, e dos que é possível ver, também o WhatsApp vai poder encaminhar os utilizadores para este serviço. Começou a chegar à versão Web do serviço de mensagens, para assim ser usado em larga escala por todos os que precisam de uma solução mais robusta.

Botão para ligar diretamente ao Messenger Rooms

Esta passará a estar disponível para os utilizadores nos menus do WhatsApp Web, para ser usado de forma rápida. Ao ser escolhido, será enviado um link para todos os escolhidos, para assim acederem direto ao Messenger Rooms.

O WhatsApp já tinha dado também um passo importante ao alargar o número de utilizadores em vídeo-chamadas para 8. Ainda assim, este número é limitado no caso de situações com muitos utilizadores. Com esta mudança tudo fica agora mais simples.

Mais uma novidade para o WhatsApp

Em versões anteriores da app para Android esta novidade já estaria presente e em testes, aguardando apenas para ser lançado de forma global. Esta chegada à versão Web do WhatsApp mostra que o Facebook poderá em breve dar o passo necessário.

A novidade estará a ser lançada para todos os utilizadores, de forma lenta e faseada. Em breve todos vão ter acesso a esta funcionalidade e assim vão poder usar o Messenger Rooms do Facebook diretamente dentro do WhatsApp.