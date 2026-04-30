Utilizadores que não publicam nada nas redes sociais saem sempre a ganhar

As redes sociais mudaram imenso e nem todos acompanham da mesma forma. Há um grupo crescente de utilizadores que prefere assistir em silêncio - e isso pode dizer muito sobre eles.

Uma mudança silenciosa no comportamento digital

Durante anos, as redes sociais foram espaços de partilha constante, quase como diários públicos onde se publicava e comentava sem parar. Hoje, o cenário é bastante diferente.

Não é raro encontrar perfis no Instagram sem publicações no feed ou contas antigas na plataforma X que nunca partilham conteúdos. Ainda assim, estas contas continuam ativas. Os seus utilizadores estão presentes, mas em modo discreto, apenas a observar.

Este comportamento tem um nome: lurking. Durante muito tempo, foi associado a falta de envolvimento ou desinteresse. Contudo, estudos recentes sugerem exatamente o contrário. Estes utilizadores representam uma fatia significativa da população online e fazem uma escolha consciente: observar sem se expor.

As razões por trás do silêncio nas redes sociais

Segundo investigações na área da psicologia digital, existem vários fatores que explicam esta postura mais reservada. Por um lado, a exposição constante às vidas de outros utilizadores pode gerar pressão e até inibir a vontade de partilhar conteúdos próprios.

Por outro, há uma preocupação crescente com a privacidade. Uma publicação pode facilmente ser mal interpretada fora de contexto, dando origem a polémicas indesejadas.

Além disso, a necessidade de interagir (responder a comentários, participar em discussões) pode tornar-se emocionalmente desgastante. A isto soma-se o excesso de estímulos digitais, que acaba por saturar a capacidade de atenção.

Consumir sem participar também é uma escolha

Nem todos os utilizadores silenciosos evitam interagir por receio. Para muitos, trata-se simplesmente de eficiência. O objetivo é obter informação útil, como ver um tutorial ou acompanhar uma discussão, sem perder tempo em debates.

Ler comentários pode ser suficiente para compreender diferentes perspetivas sobre um tema. Assim, o utilizador mantém-se informado e actualizado, sem necessidade de contribuir activamente para a conversa.

Este comportamento também revela um problema mais profundo. O aumento da toxicidade nas redes sociais tem levado muitos utilizadores a adotar uma postura defensiva. Em vez de abandonarem as plataformas, optam por reduzir a sua participação ao mínimo.

É uma espécie de presença passiva - continuam ligados ao que acontece, mas evitam envolver-se diretamente. Desta forma, protegem-se do ruído digital e das interacções negativas, mantendo ao mesmo tempo o acesso à informação.

Leia também: