Huawei submeteu uma patente para uma câmara “under display”

Os fabricantes de smartphones têm tentado reinventar vários dos seus componentes. Querem torná-los mais úteis e mais adaptados ao que os utilizadores pretendem nos seus equipamentos, em todas as áreas possíveis.

Duas áreas têm estado a ser focadas, para que recebam novidades. Falamos da fotografia e dos ecrãs, onde surgem periodicamente novidades e melhorias. A Huawei quer dar também um passo importante e para isso submeteu uma patente para uma câmara “under display”.

Novidade da Huawei para o campo da fotografia

Os ecrãs dos smartphones têm estado a receber novidade de forma periódica. A cada novo equipamento surgem melhorias na sua qualidade e na área útil que pode ser usada. Aqui surge decerto um problema, fruto da presença das câmaras frontais e do espaço que ocupam.

Claro que todas as marcas querem ultrapassar este obstáculo e a Huawei parece ter a forma de o fazer. A marca submeteu em março do ano passado uma patente que mostra e regista a sua ideia para o conseguir. Só agora esta foi tornada pública.

Foi registada como “Structure, Camera Module and Terminal Equipment for Hidden Front Camera” e revela uma ideia concreta. Esta patente descreve a forma como a Huawei quer colocar a sua câmara frontal debaixo do ecrã dos smartphones.

Patente para câmara “under display”

O resumo da patente refere que está presente uma estrutura para ocultar uma câmara frontal, um módulo de câmara e um dispositivo terminal. A estrutura inclui uma placa guia de luz localizada entre a câmara frontal e o vidro de cobertura. Há também a projeção do guia de luz.

Ele cobre a projeção do entalhe na direção perpendicular ao ecrã. Além disso, também inclui uma ou mais fontes de luzes coloridas, localizadas na lateral da placa guia. São usados para emitir luzes de cores especifica para o lado da placa guia de luz sob o controlo do processador.

A placa guia de luz também é usada para alterar a direção de propagação da luz da cor especificada para ser perpendicular ao ecrã. Portanto, a placa guia da luz exibe a cor especificada.

Luz será um elemento para conseguir esta mudança no ecrã

Através da cooperação da placa guia de luz fornecida e da fonte de luz colorida, a luz emitida pela fonte de luz colorida é refratada e emitida no espaço bloqueado pela placa guia de luz. Desse modo, é bloqueada a folga e melhorado o efeito de exibição do dispositivo terminal.

Várias marcas têm já a sua tecnologia a ser desenvolvida e até preparada para tornar invisível a câmara frontal. Não se sabe como o pretendem fazer, mas este ano provavelmente vão surgir as primeiras propostas.

Com esta patente a Huawei mostra principalmente estar a querer marcar a sua posição neste mercado. A sua experiência no campo da fotografia é vasta e a parceria com a Leica tem dado resultados únicos.