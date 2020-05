Tudo dá a entender que a atualização de maio do Windows 10 esteja já pronta pela Microsoft. Como é normal, a marca estará a ultimar os testes necessários para que todo o processo decorra de forma perfeita e sem problemas.

Não se sabe ao certo quando a Microsoft vai lançar essa novidade, mas algumas informações têm surgido ao longo dos últimos dias. A mais recente veio de dentro da própria empresa e mostra que a nova versão do Windows 10 chega no final do mês.

Novidades vão chegar muito em breve

Ao longo dos últimos meses a Microsoft tem preparado a próxima versão do Windows 10. Esta atualização de maio de 2020 estará quase a chegar, com um grande lote de novidades e melhorias que vão trazer um novo fulgor a este sistema.

A versão final está já escolhida e tudo apontava para que fosse breve a sua chegada aos utilizadores. Esta seria disponibilizada de forma gradual e faseada, para controlar problemas. A verdade é que um problema de última hora acabou por atrasar este processo.

Atualização do Windows 10 já tem data

Agora, e segundo a que a própria Microsoft revelou, esta nova atualização deverá chegar no final do mês de maio. As datas apontadas revelam que deverá acontecer entre o dia 26 e o dia 28, ou seja, dentro de 2 semanas.

Este dado veio do Driver Shiproom Schedule, onde o novo mapa apresenta estas datas. Claro que este poderá ser alterado a qualquer momento, caso surjam problemas ou uma falha grave que comprometa a atualização do Windows 10.

Microsoft terá novidades ainda em maio

Estas datas, em particular o dia 28, já tinham sido avançadas antes. Vão haver momentos específicos e dedicados aos fabricantes, para preparar esta chegada. Claro que o momento final é quando a atualização de maio for disponibilizada de forma geral e aberta a todos.

A Microsoft tem muitas novidades preparadas para esta nova versão e estas vão ser públicas em breve. Espera-se que seja um processo simples e livre de problemas, para assim todos terem acesso às novidades que foram criadas.