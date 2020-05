A Google tem tratado de melhorar os seus serviços e sistemas de forma recorrente e periódica. São pequenas melhorias que os transformam e que os integram entre si, tornando-os melhores, mais simples de usar e até com novas funcionalidades.

Foi isso que vimos na semana passada com o Google Lente (Lens), que agora permite reconhecer e copiar texto de qualquer objeto com o smartphone. Depois, só tem de o transportar para dentro do PC. Mas afinal como se usa esta novidade?

Uma nova forma de copiar texto do mundo real

Há muito que o Google Lente tem dado aos utilizadores uma visão diferente do mundo. Esta app e serviço conseguem olhar para qualquer imagem ou objeto e dali tirar texto, reconhecendo-o, traduzindo-o e dando-o como disponível para o utilizador.

Na sua mais recente versão permite também pegar nesse texto e enviar para qualquer PC onde a conta do utilizador tenha a sua conta ativa. É um processo simples e muito útil, para quem precisam de transpor um texto do mundo real para o mundo virtual.

É simples usar o Google Lente neste caso

Para conseguirem realizar esta tarefa, só precisam de repetir o que já fazem normalmente no Google Lente. Falamos de apontar a câmara para o objeto que tenha o texto e esperar que ele o detete. Devem depois escolher que área querem e esperar que a app o reconheça.

Na área associada à pesquisa do texto, que surge automaticamente, devem ter já presente a opção Copiar para computador. É aqui que devem carregar. Vai de imediato surgir a lista de equipamentos disponíveis e onde o Chrome estiver lançado com a conta do utilizador.

Qualquer objeto pode oferecer texto para o PC

Devem apenas escolher a máquina para onde querem enviar o texto que copiaram e aguardar. O Google Lente vai mostrar o progresso desta ação e no final irá mostrar uma mensagem de sucesso da cópia do texto para o PC.

Do lado do computador não precisam de realizar qualquer passo. Será mostrada uma notificação do Chrome a indicar que há um texto novo pronto a ser usado pelo utilizador. Esta vai estar disponível na memória e pronta para ser usada.

Para terminar, o utilizador só tem de tomar um passo. Escolher a aplicação onde quer usar o texto que obteve do objeto ou do mundo real e fazer o processo de cópia. Pode usar o conhecido Ctrl + V ou clicar com o botão direito do rato e escolher Colar.

A Google já tinha aberto o caminho para transportar elementos entre o Chrome do Android e do PC. Dá agora um passo maior e eleva esta funcionalidade a outras áreas do seu sistema. Finalmente existe uma forma simples de transpor do mundo real para o mundo virtual.