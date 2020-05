Atualização do Google Lens permite-lhe agora copiar texto de objetos e colar num documento

Esta ferramenta da Google tem recebido funcionalidades que são muito importante nas pequenas e nas grandes coisas do dia a dia. Assim, a nova atualização do Google Lens permite copiar texto de objetos quotidianos e colar esse texto, como por magia, num documento que podemos editar. Pode não parecer, mas vai dar muito jeito.

Este software de reconhecimento de imagem para iOS e Android traz uma série de funcionalidades interessantes e absolutamente fantásticas. Sugerimos que gaste um pouco de tempo a explorar, vai ficar surpreendido.

Google Lens está cada vez mais poderosa

Se não está familiarizado com o software Google Lens, saiba que é tão fascinante como útil. Uma das funcionalidades mais interessantes da aplicação permite-lhe apontar a câmara do seu smartphone para praticamente qualquer produto – desde uma lata de refrigerante a um livro e até mesmo um dispositivo que lhe desperte a atenção.

Como resultado, a aplicação dir-lhe-á que tipo de produto é e onde o pode comprar online. Melhor ainda, pode apontar a sua câmara para um texto numa língua estrangeira e a aplicação irá traduzi-la para si em tempo real. A aplicação suporta mais de 100 idiomas e é verdadeiramente uma dádiva para pessoas que viajam internacionalmente.

Segundo informações, a Google anunciou hoje uma série de novas funcionalidades de produtividade para o Google Lens que vale definitivamente a pena verificar. Assim, com a nova atualização, o Google Lens permite aos utilizadores apontar a sua câmara de smartphone para uma sequência de texto, copiá-la e colá-la rapidamente num documento no seu computador.

A Google explica:

Agora, quando seleciona o texto com o Lens, pode tocar em “copiar para o computador” para o colar rapidamente noutro dispositivo ligado ao Chrome. Isto é ótimo para copiar rapidamente notas manuscritas (se escrever bem!) e colá-las no seu portátil sem ter de as reescrever todas.

Pode verificar a tradução da caligrafia e a funcionalidade copiar e colar nesta imagem a seguir:

Google Lens é “pau para toda a colher”

Outra funcionalidade orientada para a linguagem permite aos utilizadores selecionar uma palavra ou frase que não compreendem e visualizar em linha os resultados de pesquisa do Google para saber mais sobre ela.

Se encontrar uma palavra ou frase que não compreenda num livro ou jornal, como ‘aprendizagem automática’, o Google Lens pode ajudar. Agora, com os resultados da Pesquisa Google em linha, pode selecionar frases ou palavras complexas para aprender mais rapidamente.

O Google Lens está disponível no iOS dentro do Google Fotos e no Android existe uma app dedicada Google Lens (Lente), mas esta ferramenta está espalhada um pouco por todo o Android.

Quanto às funcionalidades acima mencionadas, todas elas estarão disponíveis no Android a partir de hoje. Se for um utilizador iOS, a funcionalidade Ouvir será disponibilizada um pouco mais tarde.

Note também que para que a funcionalidade copiar e colar funcione, os utilizadores têm de estar inscritos na versão mais recente do Chrome.

Leia também: