Apple investe 10 milhões de dólares num fabricante de kits de análises à COVID-19

As empresas e a sociedade em geral anseia por voltar à nova normalidade e para isso, só testando as pessoas é que se irá conseguir. Nesse sentido, a Apple anunciou hoje que investiu 10 milhões de dólares na COPAN Diagnostics. Em causa está a produção de kits de colheita para amostras do coronavírus que provoca a COVID-19. Este investimento irá ajudar a empresa a aumentar os níveis de produção para mais de um milhão de kits por semana.

A sociedade precisa de voltar a uma “normalidade possível” e os testes é que poderão, nesta altura trazer essa normalidade.

COVID-19: Apple quer testar os seus funcionários

Conforme está a ser referido, a empresa de Cupertino recorreu ao seu Advanced Manufacturing Fund (Fundo Avançado de Fabrico), um fundo para a empresa usar em diversos cenários mais delicados. Este fundo já foi usado no passado para investir em empresas diretamente relacionadas com a sua cadeia de fornecimento, como a Corning Glass, ou a Finisar – o fabricante de laser VCSEL cujos componentes fazem parte do sistema de câmaras Face ID TrueDepth.

Segundo a Apple, este investimento é apenas uma das várias ações que a Apple está a fazer para ajudar a combater a pandemia da COVID-19. O investimento de 10 milhões de dólares na COPAN junta dezenas de milhões de dólares em outras doações a causas como o Fundo Alimentar Americano. A Além disto, a Apple também doou 20 milhões de máscaras N95, e está a conceber e a enviar escudos faciais a uma taxa de cerca de um milhão por semana.

Ferramenta de diagnóstico do novo coronavírus utilizada milhões de vezes

Conforme referimos no mês passado, a empresa também lançou um questionário COVID-19 e um website para ajudar o público a avaliar os seus sintomas. Na última chamada trimestral de resultados, Tim Cook disse que a ferramenta tinha sido utilizada mais de 3 milhões de vezes.

Agora, a Apple e a Google estabeleceram uma parceria para o desenvolvimento de uma API de notificação de exposição à doença. Esta ferramenta irá utilizar as funcionalidades Bluetooth de curto alcance dos smartphones para apoiar a localização de contactos regionais.

Apesar de haver regras para as apps a usar, a API poderá notificar as pessoas que tenham estado na proximidade de alguém que tenha comunicado positivo para a COVID-19. Assim, este tipo de tecnologia irá beneficiar o anonimato e a privacidade. A API está actualmente operacional no iOS 13.5 developer beta, e será lançada mais tarde, em maio.

A utilização da API será rigorosamente controlada pela Apple, que apenas aprovará a sua utilização para aplicações fornecidas por instituições governamentais. Assim, a Apple e a Google comprometeram-se a integrar algumas das funcionalidades de notificação de exposição diretamente nos seus respetivos sistemas operativos, eliminando a necessidade de descarregar uma aplicação adicional.

