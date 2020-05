Com uma doença infeciosa espalhada pela sociedade, as medidas de proteção concentram-se nas máscaras para tentar parar o contágio da COVID-19. Vários tipos de máscaras estão a ser fabricadas, mas nem todas são eficazes. Depois há os olhos, que são igualmente um ponto sensível. Usar só viseiras também não resulta. Então o que poderá ser realmente uma proteção simples, mas segura?

Conforme iremos ver, para a criação desta máscara vários cenários foram equacionados, e o resultado é muito interessante. Assim, venham conhecer connosco a máscara descartável X-Hood.

X-Hood pode ser uma alternativa às máscaras descartáveis regulares

A máscara, de nome X-Hood, foi concebida pela empresa STUCK Design, para auxiliar um grande hospital em Singapura. Devido à COVID-19, e sendo todos os esforços bem-vindos, a empresa criou uma máscara-capuz leve, descartável e prática.

O objetivo da X-Hood é conter as gotículas infeciosas, quando os profissionais de saúde estão a lidar com os doentes. Então, a ideia era fazer uma máscara de baixo custo, fácil de produzir e versátil de utilizar. Como resultado, foi pensada uma capa protetora, que minimiza a dispersão de aerossóis e ainda garante o conforto que as máscaras regulares não proporcionam.

Em curso, agora, está um projeto que visa otimizar ainda mais a atuação da ventilação, a diminuição dos custos e a certeza de retenção. Assim, é possível garantir uma produção de baixo custo de máscaras descartáveis, mas sobretudo, confortáveis e ventiladas.

O conforto oferecido pela máscara torna-se um elemento importante e a considerar. Isto, porque os profissionais de saúde e a população que está agora a começar a regularizar o trabalho fora de casa, têm de a utilizar durante muitas horas seguidas.

Sempre que há um espirro ou tosse violenta, uma máscara regular pode não ser capaz de conter as gotículas infeciosas, que podem forçar a sua saída pelas bordas. Dos profissionais de saúde que enfrentam um número crescente de doentes, até aos indivíduos que estão no hospital, mas não estão infetados, é necessária uma proteção mais forte que uma máscara.”

Revela a empresa STUCK Design.

STUCK Design: uma empresa com designs únicos e inovadores

A empresa por trás desta novidade considera-se arrojada e sensata no que toca ao design, promovendo a mudança necessária, através de soluções inteligentes e perspicazes.

Além disso, apresenta-se como uma agência criativa multidisciplinar, sediada em Singapura. A fim de marcarem a diferença, fundem seis áreas de especialização: Visionary Thinking, Ethnography Reserach, Industrial Design, Interaction Design, Spatial Design e App Development.

Conforme foi possível perceber, a empresa procurou inovar no campo da proteção à COVID-19, de forma a auxiliar o hospital, em Singapura. O X-Hood foi então projetado a partir de duas placas lisas e um invólucro de isolamento, que funciona como barreira e garante maior proteção do que as máscaras cirúrgicas.

A par do facto de se tratar de um produto de baixo custo, o invólucro 3D inclui apenas elementos de fácil produção em plástico e tecido.

A construção 2D e 3D formam o corpo principal do X-Hood, permitindo a facilidade na produção. Por se tratar de uma máscara diferente das cirúrgicas, todo o corpo serve de filtro, promovendo a proteção.

Segundo os testemunhos, a empresa prioriza a elegância, viabilidade e o impacto, elaborando soluções originais através de investigações e conhecimentos transdisciplinares emergentes.

Apesar de estar apenas disponível no hospital em Singapura, quem sabe se não será uma ideia passível de ser adotada em grande escala.

Leia também: